Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Mike Bahía revela cómo se siente antes de presentarse en el Megaland 2025

El cantante Mike Bahía también contó por qué es tan importante para él estar en el cartel de un festival tan importante del país.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El cantante Mike Bahía cuenta cómo se siente previo al Megaland 2025 y habla del crecimiento que ha tenido.
Mike Bahía cuenta cómo se siente previo al Megaland 2025 y habla del crecimiento que ha tenido.

En entrevista exclusiva con RCN, el cantante caleño conocido como Mike Bahía, quien es uno de los artistas confirmados del festival más importante de música urbana en Colombia, el Megaland 2025, habló de varios detalles de su carrera musical como su más reciente lanzamiento ‘Un vacío’ y el crecimiento que ha tenido y que lo tiene tan orgulloso.

Artículos relacionados

¿Qué significa para Mike Bahía participar en un festival como el Megaland 2025?

Pero Mike no se quedó solo con su carrera, su canción y las emociones que le generaba su actualidad en la música, sino que también habló del Megaland 2025 y de lo mucho que quiere aprovechar su show para conectar con nuevos fans:

“Tengo un formato, para este festival, especial, es un formato tropical que he querido presentarles hace rato. El que estuvo en mi gira, cuando pasé por Bogotá, seguro pudo conocer un poco de esto, pero mucho del público de La Mega, mucho del público del Megaland es público que, tal vez, no escucha activamente toda mi música, entonces, para mí, es una oportunidad de captar un público nuevo” expresó el artista musical colombiano.

Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda de rock: artista que llega al Megaland 2025
¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Mike también habló de los nervios que se sienten antes de una presentación ante miles de personas como la que se dará este 29 de noviembre en el Campín y reveló que no solo tiene que ver con los nervios propios por el respeto que le tiene a la profesión, sino también por las personas que organizan el evento y a quienes les tiene tanto agradecimiento.

En cuanto a los otros artistas que estarán en el Megaland, Mike confesó que a todos les tiene respeto y admiración y que, con quienes se llegue a cruzar espera intercambiar palabras de apoyo o al menos la buena energía que siempre está dispuesto a brindar.

¿Qué dijo Mike Bahía sobre su nominación a los Latin Grammy?

En la entrevista, el caleño habló de lo agradecido que está con la academia por reconocer su trabajo y sus colaboraciones. Además, recordó cómo se dio su primer Grammy y cómo resignifica estos premios en su vida, entendiendo que se trata de una especie de ‘colega-ge’ con los demás artistas y productores.

Artículos relacionados

Otra interesante pregunta que respondió Bahía tiene que ver con su versión joven del pasado que solo tenía sueños en las manos. El hombre explicó que le agradece a ese ‘yo’ del pasado que no dejó de soñar y que lo impulsó a llegar hasta donde está.

Mike Bahía lanza "Calidosa", una creación con la que busca corregir sus errores del pasado.
Mike Bahía y su nuevo inicio tras lanzar "Calidosa", un sencillo dedicado a Cali.(Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Todos los artistas y sus éxitos que se presentarán en el Megaland 2025 este sábado 29 de noviembre en el Campín. Viral

Megaland 2025: los artistas que se presentarán y sus mayores éxitos

En tan solo unas horas empezará en el estadio Nemesio Camacho el Campín el festival más grande de la música urbana en el país.

Habrá transmisión en vivo del Megaland 2025 por la app Canal RCN y por la señal principal. Megaland

El Megaland, el festival urbano más relevante del país, se transmitirá en vivo por la app Canal RCN

Este sábado 29 de noviembre llega a El Campín el festival urbano más importante de Colombia, el Megaland, y muchos podrán verlo desde sus casas por la app Canal RCN.

Romeo Santos habla de sus “errores” con mujeres famosas y se sincera como nunca Talento internacional

Romeo Santos habló de sus “errores amorosos”con mujeres famosas

Romeo Santos confesó que ha cometido errores del pasado con famosas, pero aseguró que hoy está en un momento completamente distinto de su vida.

Lo más superlike

Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity. Carolina Acevedo

Carolina Acevedo tras presumir su nuevo cambio de look: así quedó

La actriz Carolina Acevedo de mostró emocionada de poder compartir esta transformación tras culminar las grabaciones de su más reciente proyecto.

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal Ángela Aguilar

Así fue la celebración del día de "Acción de Gracias" de Christian Nodal y Ángela Aguilar

WhatsApp Web Tecnología

WhatsApp Web: el paso clave que todos olvidan al desconectarse y no es cerrar sesión

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo