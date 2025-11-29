Mike Bahía revela cómo se siente antes de presentarse en el Megaland 2025

En entrevista exclusiva con RCN, el cantante caleño conocido como Mike Bahía, quien es uno de los artistas confirmados del festival más importante de música urbana en Colombia, el Megaland 2025, habló de varios detalles de su carrera musical como su más reciente lanzamiento ‘Un vacío’ y el crecimiento que ha tenido y que lo tiene tan orgulloso.

Artículos relacionados Viral Megaland 2025: los artistas que se presentarán y sus mayores éxitos

¿Qué significa para Mike Bahía participar en un festival como el Megaland 2025?

Pero Mike no se quedó solo con su carrera, su canción y las emociones que le generaba su actualidad en la música, sino que también habló del Megaland 2025 y de lo mucho que quiere aprovechar su show para conectar con nuevos fans:

“Tengo un formato, para este festival, especial, es un formato tropical que he querido presentarles hace rato. El que estuvo en mi gira, cuando pasé por Bogotá, seguro pudo conocer un poco de esto, pero mucho del público de La Mega, mucho del público del Megaland es público que, tal vez, no escucha activamente toda mi música, entonces, para mí, es una oportunidad de captar un público nuevo” expresó el artista musical colombiano.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Mike también habló de los nervios que se sienten antes de una presentación ante miles de personas como la que se dará este 29 de noviembre en el Campín y reveló que no solo tiene que ver con los nervios propios por el respeto que le tiene a la profesión, sino también por las personas que organizan el evento y a quienes les tiene tanto agradecimiento.

En cuanto a los otros artistas que estarán en el Megaland, Mike confesó que a todos les tiene respeto y admiración y que, con quienes se llegue a cruzar espera intercambiar palabras de apoyo o al menos la buena energía que siempre está dispuesto a brindar.

¿Qué dijo Mike Bahía sobre su nominación a los Latin Grammy?

En la entrevista, el caleño habló de lo agradecido que está con la academia por reconocer su trabajo y sus colaboraciones. Además, recordó cómo se dio su primer Grammy y cómo resignifica estos premios en su vida, entendiendo que se trata de una especie de ‘colega-ge’ con los demás artistas y productores.

Artículos relacionados Megaland El Megaland, el festival urbano más relevante del país, se transmitirá en vivo por la app Canal RCN

Otra interesante pregunta que respondió Bahía tiene que ver con su versión joven del pasado que solo tenía sueños en las manos. El hombre explicó que le agradece a ese ‘yo’ del pasado que no dejó de soñar y que lo impulsó a llegar hasta donde está.