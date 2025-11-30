¡Nació el bebé de Vanessa Hudgens! La actriz subió una foto tras el parto y revela una inesperada secuela

¡Nació el bebé de Vanessa Hudgens! La actriz compartió una foto desde la clínica después del parto junto con un emotivo mensaje dedicado a todas las mamás.

¿Cuántos hijos tiene Vanessa Hudgens?

Este sábado 29 de noviembre, Vanessa Hudgens confirmó el nacimiento de su segundo hijo junto a su esposo, Cole Tucker.

Vanessa Hudgens enternece al mostrar su primera foto después del parto. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

La estrella de High School Musical y protagonista de varias películas navideñas de Netflix recibió múltiples elogios por publicar una foto sin filtros ni maquillaje. Se dejó ver con el cabello y visiblemente agotada después de dar a luz.

“Bueno… ¡lo logré! ¡Tuve otro bebé! El parto es realmente emocionante. Un saludo a todas las mamás. Es increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, escribió la actriz de 36 años en la imagen donde su esposo sostiene su mano.

El anuncio de este segundo embarazo se hizo público en julio, pocos días después de que su primer hijo cumpliera un año, noticia que sorprendió a sus seguidores.

Por ahora no se conoce la fecha exacta en la que nació el bebé, solo que Hudgens ya se encuentra en casa junto a su familia.

¿Qué le pasó en los ojos a Vanessa Hudgens tras el parto?

En otra publicación, Vanessa reveló una de las secuelas del parto. El esfuerzo del parto provocó que se rompieran algunos vasos sanguíneos en uno de sus ojos, algo considerado normal debido a la presión que experimenta el cuerpo durante ese proceso.

¡Vanessa Hudgens será mamá otra vez! La estrella de High School Musical anunció su segundo embarazo con dulces fotos. Foto AFP/ Michael Tran

En una segunda foto, ya desde casa, la actriz se mostró feliz de poder descansar en pijama todo el día.

Su esposo compartió la publicación y la llamó “supermamá”.

¿Quién es la pareja de Vanessa Hudgens?

Vanessa Hudgens está casada desde hace dos años con Cole Tucker, reconocido jugador de béisbol. La pareja celebró una boda secreta en las playas de Tulum, México, en diciembre de 2023, tras varios años de relación.

Según la prensa internacional, Hudgens ya estaba embarazada de su primer hijo cuando se casaron, y dio a luz el 4 de julio de 2024.

Cole Tucker, siete años menor que Vanessa, jugó en las Grandes Ligas antes de retirarse para dedicarse por completo a su familia.