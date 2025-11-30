Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Nació el bebé de Vanessa Hudgens! La actriz subió una foto tras el parto y revela una inesperada secuela

Con una foto posparto completamente natural, Vanessa Hudgens anunció que ya nació su segundo hijo.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Vanessa Hudgens anuncia su segundo embarazo con emotiva foto junto a su esposo
Vanessa Hudgens se vuelve tendencia tras mostrar su posparto sin filtros. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

¡Nació el bebé de Vanessa Hudgens! La actriz compartió una foto desde la clínica después del parto junto con un emotivo mensaje dedicado a todas las mamás.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene Vanessa Hudgens?

Este sábado 29 de noviembre, Vanessa Hudgens confirmó el nacimiento de su segundo hijo junto a su esposo, Cole Tucker.

Vanessa Hudgens anuncia la llegada de su segundo bebé
Vanessa Hudgens enternece al mostrar su primera foto después del parto. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

La estrella de High School Musical y protagonista de varias películas navideñas de Netflix recibió múltiples elogios por publicar una foto sin filtros ni maquillaje. Se dejó ver con el cabello y visiblemente agotada después de dar a luz.

“Bueno… ¡lo logré! ¡Tuve otro bebé! El parto es realmente emocionante. Un saludo a todas las mamás. Es increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, escribió la actriz de 36 años en la imagen donde su esposo sostiene su mano.

El anuncio de este segundo embarazo se hizo público en julio, pocos días después de que su primer hijo cumpliera un año, noticia que sorprendió a sus seguidores.

Por ahora no se conoce la fecha exacta en la que nació el bebé, solo que Hudgens ya se encuentra en casa junto a su familia.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó en los ojos a Vanessa Hudgens tras el parto?

En otra publicación, Vanessa reveló una de las secuelas del parto. El esfuerzo del parto provocó que se rompieran algunos vasos sanguíneos en uno de sus ojos, algo considerado normal debido a la presión que experimenta el cuerpo durante ese proceso.

Vanessa Hudgens compartió la noticia más tierna del año: ¡viene un nuevo bebé en camino!
¡Vanessa Hudgens será mamá otra vez! La estrella de High School Musical anunció su segundo embarazo con dulces fotos. Foto AFP/ Michael Tran

En una segunda foto, ya desde casa, la actriz se mostró feliz de poder descansar en pijama todo el día.

Su esposo compartió la publicación y la llamó “supermamá”.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de Vanessa Hudgens?

Vanessa Hudgens está casada desde hace dos años con Cole Tucker, reconocido jugador de béisbol. La pareja celebró una boda secreta en las playas de Tulum, México, en diciembre de 2023, tras varios años de relación.

Según la prensa internacional, Hudgens ya estaba embarazada de su primer hijo cuando se casaron, y dio a luz el 4 de julio de 2024.

Cole Tucker, siete años menor que Vanessa, jugó en las Grandes Ligas antes de retirarse para dedicarse por completo a su familia.

Vaneesa Hudgens y Cole Tucker
Vanessa Hudgens está casada con Cole Tucker desde diciembre de 2023. (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara publica foto de su hija Emilia vestida de conejita y enternece. Paola Jara

Paola Jara enternece con foto de su hija Emilia vestida de conejita

Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació hace 11 días y la cantante popular sigue encantando con fotos de la pequeña. Ahora se trata de una postal vestida de conejita.

Dani Duke sorprende al contar cuánto dinero le ofrecieron a La Liendra por sus orejas Dani Duke

Dani Duke cuenta la millonaria oferta que rechazó La Liendra por cambiar su apariencia: "un platal"

La influenciadora Dani Duke sorprendió al confesar que a La Liendra le ofrecieron “un platal” por cambiar sus orejas y nariz.

Muere influencer de belleza a sus 31 años tras días desaparecida e investigaciones señalan a exnovio. Viral

Muere influencer de 31 años y su cuerpo fue hallado en un bosque

La influencer de belleza estaba desaparecida desde el 24 de noviembre y sus amigos y familiares estaban preocupados por lo que le habría sucedido.

Lo más superlike

Leona le quita la vida a joven de 19 años que invadió su jaula en zoológico. Viral

VIDEO: muere joven de 19 años tras invadir jaula de una leona en un zoológico

El joven escaló los muros de la jaula y fue atacado por la leona. Tras el suceso, el animal se encuentra en observación veterinaria.

Así se vivió el Megaland 2025 por primera vez en el Campín y celebrando 20 años de su creación. Viral

Así se vivió el primer Megaland en el Campín, celebrando los 20 años del evento

Lorena Altamirano entra a La Casa de los Famosos Colombia 3 tras liderar las votaciones La casa de los famosos

La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética