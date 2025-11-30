Mariana Pajón y las famosas que la han felicitado por el nacimiento de su primer hijo

En su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, la reconocida y bella deportista colombiana, medallista olímpica del BMX, Mariana Pajón, anunció el nacimiento de su primer hijo, Théo, en la mañana de este domingo 30 de noviembre.

No obstante, el niño, fruto de su amor con el también ciclista Vincent Pelluard, nació el 28 del mismo mes, por lo que apenas tiene dos día de vida.

El anuncio, Mariana lo hizo con una tierna postal del pequeño recostado en lo que parece un corral de hospital, durmiendo, con un lindo conjuntico suave y de colores claros, sus manitas cerradas y con la compañía de dos animales de juguete y un letrero con su nombre, la fecha de nacimiento, y la talla y el peso que tuvo a la hora de nacer: 51 centímetros y 3,8 kilos.

Mariana Pajón reveló el nombre de su hijo. Foto | Jeff Pachoud - Freepik.

¿Qué mensajes le han llegado a Mariana Pajón por el nacimiento de su primer hijo?

Los comentarios de la publicación están llenos de mensajes de los fans de Mariana, felicitándola por este regalo que la vida le mandó y enviándole bendiciones. Además, los famosos no se quedaron atrás y también se mostraron felices con la noticia.

Empezando con el ciclista colombiano, Rigoberto Urán, quien le envió bendiciones, y siguiendo con la presentadora Cristina Hurtado, quien se mostró enamorada de la belleza del pequeño. Por su parte, la actriz Manuela Gonzáles explicó que la noticia y el bebé la llenan de amor y felicitó a la deportista.

Paola Jara, quien también tuvo a su hija con Jessi Uribe recientemente, más exactamente hace 11 días, le envió emojis de caritas enamoradas a la deportista. Además, Valerie Domínguez la felicitó y le deseó bendiciones.

¿Cómo se dio la historia de amor entre Mariana Pajón y Vincen Pelluard, quienes ahora son padres?

Mariana Pajón y Vincent Pelluard se conocieron en 2012 en el mundo del BMX, disciplina que ambos practican a nivel profesional, y un año después formalizaron su relación. Su historia de amor dio un paso importante en 2016, cuando Vincent le pidió matrimonio a la campeona colombiana en la Torre Eiffel, en París. La pareja se casó en diciembre de 2017 en Medellín, en una ceremonia íntima. Un año después, Vincent obtuvo la nacionalidad colombiana y empezó a competir oficialmente representando al país, consolidando aún más su vínculo personal y deportivo.

En junio de 2025, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperan su primer hijo, con un emotivo video en el que mostraron una bicicleta infantil con un número simbólico para ambos. Más adelante, revelaron que se trata de un niño y compartieron que este embarazo llegó después de haber atravesado una pérdida gestacional, razón por la cual decidieron vivir los primeros meses con mucha discreción.