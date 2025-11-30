Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Pajón y las famosas que la han felicitado por el nacimiento de su primer hijo

La reconocida y talentosa medallista olímpica Mariana Pajón anunció el nacimiento de su hijo y así han reaccionado algunos famosos a la noticia.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Mariana Pajón recibe mensajes de famosos por nacimiento de su primer bebé el 28 de noviembre.
Mariana Pajón recibe mensajes de famosos por nacimiento de su primer bebé.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, la reconocida y bella deportista colombiana, medallista olímpica del BMX, Mariana Pajón, anunció el nacimiento de su primer hijo, Théo, en la mañana de este domingo 30 de noviembre.

Artículos relacionados

No obstante, el niño, fruto de su amor con el también ciclista Vincent Pelluard, nació el 28 del mismo mes, por lo que apenas tiene dos día de vida.

El anuncio, Mariana lo hizo con una tierna postal del pequeño recostado en lo que parece un corral de hospital, durmiendo, con un lindo conjuntico suave y de colores claros, sus manitas cerradas y con la compañía de dos animales de juguete y un letrero con su nombre, la fecha de nacimiento, y la talla y el peso que tuvo a la hora de nacer: 51 centímetros y 3,8 kilos.

Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX.
Mariana Pajón reveló el nombre de su hijo. Foto | Jeff Pachoud - Freepik.

¿Qué mensajes le han llegado a Mariana Pajón por el nacimiento de su primer hijo?

Los comentarios de la publicación están llenos de mensajes de los fans de Mariana, felicitándola por este regalo que la vida le mandó y enviándole bendiciones. Además, los famosos no se quedaron atrás y también se mostraron felices con la noticia.

Empezando con el ciclista colombiano, Rigoberto Urán, quien le envió bendiciones, y siguiendo con la presentadora Cristina Hurtado, quien se mostró enamorada de la belleza del pequeño. Por su parte, la actriz Manuela Gonzáles explicó que la noticia y el bebé la llenan de amor y felicitó a la deportista.

Paola Jara, quien también tuvo a su hija con Jessi Uribe recientemente, más exactamente hace 11 días, le envió emojis de caritas enamoradas a la deportista. Además, Valerie Domínguez la felicitó y le deseó bendiciones.

¿Cómo se dio la historia de amor entre Mariana Pajón y Vincen Pelluard, quienes ahora son padres?

Mariana Pajón y Vincent Pelluard se conocieron en 2012 en el mundo del BMX, disciplina que ambos practican a nivel profesional, y un año después formalizaron su relación. Su historia de amor dio un paso importante en 2016, cuando Vincent le pidió matrimonio a la campeona colombiana en la Torre Eiffel, en París. La pareja se casó en diciembre de 2017 en Medellín, en una ceremonia íntima. Un año después, Vincent obtuvo la nacionalidad colombiana y empezó a competir oficialmente representando al país, consolidando aún más su vínculo personal y deportivo.

Artículos relacionados

En junio de 2025, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperan su primer hijo, con un emotivo video en el que mostraron una bicicleta infantil con un número simbólico para ambos. Más adelante, revelaron que se trata de un niño y compartieron que este embarazo llegó después de haber atravesado una pérdida gestacional, razón por la cual decidieron vivir los primeros meses con mucha discreción.

Mariana Pajón celebra tras ganar la medalla de oro en la Final de Ciclismo BMX Femenino durante los XIX Juegos Bolivarianos.
Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dos bebés para la familia Pajón Mariana Pajón

La familia de Mariana Pajón crece: nació su hijo Théo y viene otro bebé en camino

La ciclista colombiana Mariana Pajón ya es mamá. Mientras presenta al pequeño Théo, su familia revela que otro bebé está en camino.

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria Merlano por haberle presentado al agropecuario y lanza acusaciones. Aída Victoria Merlano

La Jesuu le pide perdón a Aida Victoria por haberle presentado al agropecuario

La Jesuu, además, se habría metido en problemas por culpa de Juan David Tejada, padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

J Balvin

J Balvin y Maluma protagonizaron emotivo gesto durante concierto en Medellín, esto sucedió

El pasado 29 de noviembre, el cantante J Balvin ofreció un concierto sin precedentes en su tierra natal luego de 6 años de no presentarse en la ciudad.

Lo más superlike

Lorena Altamirano entra a La Casa de los Famosos Colombia 3 tras liderar las votaciones La casa de los famosos

La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Lorena Altamirano se convirtió en la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos Colombia 3 tras una semana de votaciones.

J Balvin se presenta durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena. Foto | Mike Coppola. Karol G

J Balvin ofreció histórico concierto en Medellín tras seis años de no presentarse en su ciudad

Beéle sorprende tras ser confundido con Dua Lipa en pleno evento en Bogotá Beéle

Beéle vivió divertido momento al ser confundido con Dua Lipa en Bogotá

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética