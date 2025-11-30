Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se llama el hijo de Mariana Pajón: este es el significado detrás de su nombre

En las últimas horas, la medallista olímpica Mariana Pajón confirmó el nacimiento de su hijo con encantadora foto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Pajón celebra en el podio la victoria en la prueba femenina de ciclismo BMX.
Mariana Pajón reveló el nombre de su hijo. Foto | Jeff Pachoud - Freepik.

En la mañana de este domingo 30 de noviembre, Mariana Pajónconfirmó el nacimiento de su hijo, pues a través de redes sociales compartió una encantadora fotografía en la que dio a conocer del pequeño bebé que nació como fruto de su relación con Vicent Pelluard.

¿Cómo se llama el hijo de Mariana Pajón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la medallista olímpica acumula millones de seguidores, compartió la tierna instantánea en la que reveló el nombre de su hijo: Théo Pelluard Pajón.

"El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo", fueron las palabras que escribió en la descripción del post. En la comentada imagen, Mariana reveló otros datos del menor como su peso, su estatura y la fecha de nacimiento.

¿Qué significado tiene Théo, el nombre del hijo de Mariana Pajón?

El nombre Théo, elegida por ambos deportistas, tiene sus orígenes en el antiguo griego. Derivado de la palabra griega "theos", que significa Dios, el nombre Theo puede traducirse como "Regalo de Dios" o "Don Divino".

Imagen de un tetero de un bebé.
Este es el significado del nombre del hijo de Mariana Pajón. Foto | Freepik.

Cabe señalar que a lo largo de la historia, el nombre Theo ha tenido un significado de mucho valor, tanto así, que se ha utilizado por diversas culturas para denotar una conexión especial con un poder superior.

Antiguamente, Théo era asociado con un significado religioso, ya que se creía que las personas que llevaban este nombre eran vistas como regalos extraordinarios de los dioses, bendecidas con cualidades y talentos divinos.

¿Cuándo nació el hijo de Mariana Pajón?

Aunque hasta hoy la campeona compartió la noticia sobre la llegada de este nuevo integrante de la familia, de acuerdo con su post la verdadera fecha de nacimiento de su primogénito, fue el pasado viernes 28 de noviembre.

Mariana Pajón celebra tras ganar la medalla de oro en la Final de Ciclismo BMX Femenino durante los XIX Juegos Bolivarianos.
Mariana Pajón reveló el rostro de su hijo. Foto | Raul ARBOLEDA.

Como era de esperarse, el anuncio del nacimiento del pequeño Théo ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la antioqueño y por su puesto de algunas destacadas figuras del deporte y el entretenimiento nacional.

Rigoberto Urán, Manuela González, Carolina Cruz, Melissa Martínez y Maleja Restrepo, son algunas de las personalidades que reaccionaron dejando un corazón o un comentario al pie de la publicación.

