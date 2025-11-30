Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cara Rodríguez rompió el silencio tras ser captada en concierto de Beéle, ¿qué dijo?

Camila Rodríguez, expareja de Beéle, reveló detalles de cómo se sintió a lo largo del concierto que el artista ofreció en Bogotá.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beéle durante concierto en Bogotá.
Cara Rodríguez rompió el silencio tras ser captada en los conciertos de Beéle. Foto | Canal RCN.

Camila Rodríguez, quien recientemente acaparó la atención tras ser captada disfrutando de los recientes conciertos que ofreció Beéleen Bogotá, hace pocas horas rompió el silencio para referirse a este tema que tanto interés ha causado entre los internautas.

¿Cara Rodríguez asistió a conciertos de Beéle en Bogotá? Esto sucedió

En medio de una reciente entrevista que concedió para SuperLike, la también creadora de contenido, habló sin tapujos sobre su asistencia a varios shows que su expareja dio en la capital del país, dejando en evidencia que no tiene ningún inconveniente con disfrutar de su música, además de señalar que se sintió muy feliz de poder encontrarse con el equipo del que alguna vez fue parte.

"Pues esos dos días que estuve compartiendo con todo el equipo, porque una vez fui parte del equipo, qué chimba compartir, sentir todas esas emociones, yo era una más del público, y lo más importante como mamá", fueron las palabras de Cara tras ser interrogada sobre cómo vivió los conciertos del intérprete.

Camila, continuó diciendo que en ese momento no se trataba de Cara la ex de Beéle, sino la mamá de Ethan y Paolo, demostrando que más allá de los conflictos y la manera en la que terminó su relación, esto no tiene por qué afectar a sus dos hijos.

Beéle durante concierto en Bogotá.
Cara Rodríguez se sinceró sobre su asistencia a los conciertos de Beéle. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre su asistencia a los conciertos de Beéle? Su respuesta sorprendió

Así mismo, la artista dio a conocer que los dos pequeños estaban felices de poder presenciar el show de su papá, tanto así que incluso confesó que se le aguaron los ojos mientras los veía diciendo "papá", "era algo muy emocionante", agregó.

Frente a esta situación y cómo maneja la relación de Brandon con los dos menores, dejó claro que para ella su prioridad es el bienestar de Ethan y Paolo, por lo que no dudó en dar un consejo a quienes están atravesando algo similar.

Beéle durante concierto en Bogotá.
Esto dijo Cara Rodríguez sobre su asistencia a los conciertos de Beéle en Bogotá. Foto | Canal RCN.

"Nada para todas esas personas que me ven, que tienen conflictos con sus parejas, lo primero obviamente uno, pero los hijos", señaló.

Finalmente, Rodríguez confirmó que hasta podría llegar a ser muy buena amiga de Beéle, pues reveló que no tiene nada en su contra y que, contrario a lo que muchos creen, a ella le alegra todo lo que a él le está pasando.

