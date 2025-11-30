J Balvin tuvo un invitado especial en su concierto en Medellín: “ahora sí se me arregló el día”

J Balvin realizó una de sus presentaciones más esperadas por los colombianos el pasado sábado 29 de noviembre en donde no solo ofreció un show de primera, sino que además contó con la presencia de un invitado especial que emocionó.

¿Quién fue el invitado especial de J Balvin en su concierto en Medellín?

‘Hecho en Medellín’, el concierto de J Balvin en el que celebró años de trayectoria musical contó con la presencia de un invitado muy especial para el artista: Luis Fernando Montoya Soto, mejor conocido como el ‘profe Montoya’, una de las figuras más importantes del futbol colombiano.

Las próximas fechas de J Balvin en Colombia serán en Bogotá y Medellín. (Foto de Valerie Macon/ AFP)

Pues el ‘Profe Montoya’ dedicó gran parte de su vida como técnico del Once Caldas, equipo que logró llevar a la victoria de la Copa Libertadores de América hace más de una década, en 2004.

“Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía, hermano, para todo el concierto, llegó la mejor visita, vine con el maestro aquí, el señor, ese man ya me trajo toda la motivación y toda la energía”, afirmó J Balvin.

Vale la pena recordar que la vida de Montoya se vio afectado tiempo atrás cuando viajaba por carretera junto a su familia, pues en ese momento un hombre armado se acercó para propinarle varios disparos: uno en el abdomen y otro en la pierda. Pese a la gravedad de la situación, el hombre logró sobrevivir y actualmente se encuentra en silla de ruedas y con oxigeno asistido.

¿Por qué J Balvin invitó al Profe Montoya a su concierto en Medellín?

Según comentó J Balvin, el profe Montoya nunca había asistido a un concierto en su vida, por lo que vio en este momento la oportunidad de lograr que asistiera en esta fecha especial en donde miles de fanáticos se reunieron para corear sus canciones.

J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

"Lo saqué de la casa. El único que ha podido traerlo a un concierto por primera vez, eso es todo. Primer concierto en su vida, lo pude sacar, gracias, gracias, gracias"