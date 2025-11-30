Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle habría dedicado mensaje para Cara Rodríguez en pleno show en vivo

Beéle paralizó a sus fans en pleno show en vivo con inesperadas palabras que parecían dirigidas a su ex, Cara Rodríguez.

¿Beéle dejó un mensaje para Cara Rodríguez en pleno show? Esto fue lo que notaron.
El detalle de Beéle en vivo que muchos relacionan con Cara Rodríguez. (Foto Canal RCN).

El cantante urbano Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido en la industria musical como Beéle, se volvió tendencia en las redes sociales tras su más reciente presentación en vivo por un inesperado mensaje que muchos tomaron como una indirecta hacia su expareja y madre de sus hijos, Cara Rodríguez.

¿Cuál fue el mensaje que Beéle habría enviado a su ex, Cara Rodríguez?

En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual de la más reciente presentación en vivo de Beéle en la que el cantante decidió tomar una pausa en medio de su show para dedicar unas emotivas palabras que muchos relacionaron a Cara Rodríguez, su expareja.

¿Cómo fue el concierto de Beéle?
Beéle sorprendió al público con una producción visual de primer nivel / (Foto del Canal RCN)

Pues en esta precisa noche la joven asistió al concierto junto a sus hijos Ethan y Paolo para acompañarlo en esta importante fecha que terminó convirtiéndose en algo bastante inusual.

Y es que según palabras de Beéle, sin decir nombres propios, decidió mencionar lo mucho que anhelaba que aquella mujer volviera a ser como antes, pero lo que más llamó la atención fue que el artista expresó sus deseos de retomar su relación, todo esto momentos antes de cantar su icónico tema ‘Volver’.

"Quisiera que fueras tú esa misma persona que me conociste, que me quisiste, que me amaste y que supiste que era. Yo quisiera volver contigo, mi amor, pero no es que no se pueda”

¿Qué dicen en redes sobre el supuesto mensaje de Beéle para Cara Rodríguez?

Sin duda alguna el momento se convirtió en uno de los más virales de la noche, pues muchos aseguran que no podría ser coincidencia que justo en el show al que Cara Rodríguez decide asistir con sus hijos, Beéle decida mencionar dichas palabras que muestran un deseo indudable de retomar una relación pasada.

Historia de Cara aviva rumores tras show de Beéle
Ex de Beéle habría estado en su concierto. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, comentarios como: “Confirmando que la canción siempre fue para ella”, “Si el se pone para ella estoy segura de que ella vuelve”, “La inmadurez de los dos. No los dejo crecer como pareja. La vida da oportunidades”, “Y más nunca volverá a encontrar una Cara que lo amo de verdad”, se lee en redes sociales.

