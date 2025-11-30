Juliana Calderón sorprende con sentida dedicatoria a su hermana: "la más prudente"
En las últimas horas, Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales al expresar sus sentimientos por una de sus hermanas.
Juliana Calderón, una de las figuras del panorama digital que frecuentemente genera debate en redes sociales, recientemente llamó la atención, pero no por cuenta de la polémica, sino porque envió emotivo mensaje de cumpleaños a una de sus hermanas.
¿Cómo felicitó Juliana Calderón a su hermana en su cumpleaños?
En la mañana de este 30 de noviembre, Juliana inició el día haciéndole una sentida dedicatoria a Leonela Calderón por motivo de esta fecha especial.
“Hoy cumple años mi hermana más juiciosa, trabajadora, prudente, amable amplia, reservada”, fueron las palabras de la joven empresaria por medio de sus historias.
Así mismo, la menor de las hermanas Calderón no dudó en señalar lo importante que es Leonela no solo para ella sino también para su familia, describiéndola como “nuestro polo a tierra”, una afirmación que deja ver cuál es el rol que tiene la mujer en el hogar, “te amamos”, agregó.
El texto fue acompañado de una imagen, se pueden apreciar a las hermanas posando a la cámara: por un lado, Leonela con un celular en sus manos mientras está sentada, y Juliana de pie y sonriente, fotografía que fue capturada el día de la pel3a de Yina Calderón en Stream Figthers.
¿Cuál fue el regalo que Juliana Calderón le hizo a su hermana Leonela por motivo de sus cumpleaños?
En una siguiente historia, Juliana compartió un corto video en el que registró el momento exacto en el que le hizo la entrega de un obsequio a su hermana, el cual se trata de una caja de un tratamiento capilar de su propia empresa que viene al interior de una caja.
Cabe señalar que, por estos días, la joven emprendedora se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso en las playas de República Dominicana, lugar al que llegó para visitar a Yina quien se encuentra trabajando en un proyecto en este país.
Es por eso, que hace pocas horas sorprendió al publicar un video que fue tomado mientras iba desde el interior de un carro en el puesto del copiloto, "El más hermoso amanecer", señaló.