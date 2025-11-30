Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos y celebridades

Karol G dedicó emotivo mensaje a J Balvin previo a su regreso a Medellín

J Balvin ofreció un multitudinario concierto en su natal Medellín el pasado sábado y Karol G no dejó pasar este acontecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karol G dejó a todos hablando tras dedicar palabras a J Balvin en un momento clave
Karol G sorprendió con mensaje especial para J Balvin antes de su esperado regreso. (Foto AFP: Tommaso Boddi | Michael loccisano).

El pasado sábado 29 de noviembre J Balvin llevó a cabo uno de sus conciertos más importantes del año al presentarse ante miles de personas en su natal Medellín. Momentos previos a este importante momento, Karol G dedicó un emotivo mensaje al artista en el que dejó ver su admiración.

¿Cuál fue el mensaje que Karol G dedicó a J Balvin previo a su regreso a Medellín?

Con una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol G compartió un contundente mensaje en el que dejó clara su admiración por J Balvin.

J Balvin se prepara para dos fechas en Colombia.
Las próximas fechas de J Balvin en Colombia serán en Bogotá y Medellín. (Foto de Valerie Macon/ AFP)

En su mensaje La Bichota destacó que gracias a su camino muchos artistas sintieron que también podían lograrlo sus sueños de ser igual de reconocidos como él, y que por tan razón merecía celebrar su éxito rodeado de todos los que escuchaban su música y lo admiraban.

"Hoy José hace historia en Medellín. Con tu trabajo, tus logros y tu éxito, muchos aprendimos a soñar en grande y a creer que todo podía ser posible. Te mereces pararte en ese escenario y vibrar con toda tu gente como nunca antes. Hoy medallo celebra un grande"

¿Cómo se vivió el concierto de J Balvin en Medellín?

El pasado sábado 29 de noviembre los colombianos tuvieron cita en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el que miles de personas se reunieron para vivir este importante momento en la carrera de J Balvin y su regreso a su ciudad natal.

J Balvin sorprende al quitarse la barba.
J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

El artista ofreció un show que inició a las 8 p.m. y que llevó a los asistentes por medio de gran parte de su discografía para celebrar su carrera musical. Así mismo, hizo uso de una tarima central para que todos a su alrededor pudieran presencia al 100 % su presentación en vivo.

Así mismo, el artista logró un magnífico sold out en el que fanáticos desde los 8 años hasta la edad más avanzada pudieron acceder.

