Cara Rodríguez destapó verdad sobre su relación con Beéle e hizo inesperada confesión

Camila Rodríguez, quien recientemente capturó la atención en redes sociales, sorprendió recientemente al lanzar inesperada confesión sobre su relación con el cantante Brandon De Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle.

¿Qué dijo Cara Rodríguez sobre su relación con Beéle?

Tras su asistencia a Megaland, el festival que se llevó a cabo este sábado 29 de noviembre en Bogotá, Cara, como también es conocida, reveló que, pese a las diferencias que atravesaron su relación con el cantante, ella no tendría problema en tener una relación cercana con él.

"La verdad es que Brandon y yo podemos ser muy buenos amigos, por mis hijos, yo no tengo nada en contra de él, de verdad le deseo lo más lindo del mundo", comentó la también artista dejando ver todo lo sucedido entre los dos quedó en el pasado.

Y es que como una muestra de que no existe ningún sentimiento de rencor hacia el intérprete, no dudó en afirmar que incluso le alegra mucho todo lo que está pasando con su carrera musical.

¿Cara Rodríguez aseguró que podría ser amiga de Beéle?

Además de referirse a su pasado relación con el artista y cómo ha logrado de alguna manera tomar con madurez su ruptura, la mujer también respondió a cómo se encuentra actualmente su corazón, dejando claro que le han pasado "cosas bonitas" y que en este momento se siente completamente tranquila.

"Para qué nos vamos a dar mala vida, toca seguir", comentó la también creadora de contenido con una sonrisa en su rostro.

¿Qué viene para Cara Rodríguez en su carrera artística? Esto dijo

Así mismo, Cara, quien ha logrado consolidar una comunidad importante en sus redes sociales, se mostró emocionada de poder anunciar que pronto hará un lanzamiento musical, noticia que la tiene bastante feliz, sobre todo porque llevaba años estando en las tarimas y por primera vez será ella como artista quien se estrenará con su público, " me pongo nerviosa y ansiosa porque por primera vez voy a salir yo", mencionó.

Por ahora, la barranquillera se mantiene enfocada en sus proyectos y en sus hijos, pues ha dejado que ellos y su bienestar son su principal prioridad.