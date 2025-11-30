Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle vivió divertido momento al ser confundido con Dua Lipa en Bogotá

Beéle vivió un curioso episodio en Bogotá luego de ser confundido con Dua Lipa, hecho que generó varias reacciones en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beéle sorprende tras ser confundido con Dua Lipa en pleno evento en Bogotá
El curioso momento en el que confundieron a Beéle con Dua Lipa en Bogotá. (Foto Canal RCN | AFP: Arturo Holmes).

El reconocido cantante urbano Beéle vivió un inesperado momento en Bogotá cuando cientos de seguidores de Dua Lipa lo confundieron con la icónica cantante tras su reciente concierto en la capital colombiana.

¿Por qué confundieron a Beéle con Dua Lipa en Bogotá?

En la noche del viernes 28 de noviembre, cientos de fanáticos de Dua Lipa se reunieron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para disfrutar de su show en vivo Radical Optimism Tour. Tras varias horas de concierto, muchos decidieron esperar a la artista a las afueras del recinto para despedirse.

Dua Lipa se presenta durante el Dua Lipa Future Nostalgia Tour.
Así fue la presentación de Dua Lipa en Bogotá. Foto | AFP / Jamie McCarthy.

Cuando vieron acercarse una lujosa limusina negra, los seguidores empezaron a gritar y a decir cuánto admiraban a Dua Lipa. Sin embargo, para sorpresa de todos, quien se asomó por la ventanilla superior del vehículo fue Beéle, que les aclaró que él no era la cantante.

“Yo no soy Dua Lipa”,dijo el artista mientras la multitud esperaba con ansias la salida de la británica. Y es que Beéle habría sido uno de los asistentes que estuvo en el concierto para disfrutar del show sin imaginar que protagonizaría un momento viral que rápidamente llegó a diversos internautas.

¿Cómo reaccionaron los internautas al divertido momento en el que Beéle fue confundido con Dua Lipa?

Como era de esperar cientos de internautas reaccionaron con humor y sorpresa ante la escena, destacando lo insólito del momento y convirtiéndolo en uno de los clips más comentados del fin de semana en las redes sociales.

Dua Lipa sorprende a sus seguidores.
Dua Lipa sorprende a sus seguidores colombianos. (Foto Jamie McCarthy/AFP)

De esta manera, comentarios como: “me encanta el vacile del Beéle”, “Beéle vacilándosela siempre, amo a ese hombre”, “El Beéle ya parece Diomedes con ese carisma”, “Papi es costeño el vacile lo tiene en la sangre”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales frente al viral momento.

Con esto, los asistentes al concierto de Dua Lipa lograron no solo cerrar su noche con una excelente presentación en vivo, sino también con un divertido momento protagonizado por uno de los artistas más sonados del año.

