Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles

Con la llegada de diciembre, cambian los horarios de las producciones de las noches en Canal RCN. Así se van a transmitir en la pantalla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras
Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta | Foto del Canal RCN.

Nuevos horarios de programación tiene Canal RCN en sus producciones de la noche. Una de las telenovelas más queridas por los colombianos volverá a la pantalla y eso tienen alegres a los televidentes.

¿Cómo es el nuevo horario de las noches del Canal RCN a partir de diciembre de 2025?

Llega diciembre y con este mes los regalos, es así como a partir de este lunes 1 de diciembre de 2025 cambia la programación prime del Canal RCN, modificando la transmisión de las diferentes producciones.

Es así como las tres producciones que se van a transmitir en las distintas pantallas de Canal RCN son: Chepe fortuna, enfermeras y La Sustituta. Esto con el objetivo de que los televidentes cuenten con la variedad de distintas propuestas audiovisuales y no tengan la necesidad de despegarse ni un solo minuto.

Así las cosas, a partir del lunes 1 de diciembre de 2025 la programación prime de las producciones del Canal RCN queda en el siguiente horario de transmisión:

  • Chepe fortuna de 8:00 p.m. a 9:30 p.m
  • Enfermeras de 9:30 p.m. a 10:30 p. m.
  • La Sustituta de 10:30 a.m. a 11:30 p. m.

En efecto, la novedad es que Chepe Fortuna vuelve al Canal RCN y esta vez en las noches. La historia costeña que por mucho tiempo los fieles seguidores del Canal RCN han estado pidiendo, va a estar de nuevo disponible y lo mejor es que es en diciembre donde todos pueden ver la telenovela en familia.

¿Dónde se puede ver la toda la programación del Canal RCN?

La invitación es para que en estas épocas de regocijo y, por supuesto, en el mes de la Navidad y el Año Nuevo continúen disfrutando de Canal RCN con sus producciones y en el nuevo horario compartido anteriormente.

Cabe mencionar que Canal RCN no solo está disponible en la pantalla televisiva, sino que en los múltiples dispositivos: computadores, tablets y teléfonos celulares.

Además, desde que comenzó este 2025 Canal RCN estrenó su app, allí se pueden disfrutar de lo que se presenta en directo en la pantalla de TV, también las distintas producciones que han sido creadas desde hace tiempo. Aquí se puede descargar.

