Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

IA revela qué canción en español cantaría Dua Lipa en su esperado concierto en Bogotá

Dua Lipa podría sorprender en Bogotá con un clásico latino, según la predicción de la Inteligencia artificial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin
Dua Lipa cantaría un clásico en español en su show en Colombia, según predicción de IA. (Foto: AFP)

El regreso de Dua Lipa a Colombia ha generado una ola de expectativas entre sus seguidores, especialmente por una dinámica que viene desarrollando durante su gira internacional.

Artículos relacionados

¿Cuál será la canción en español que Dua Lipa interpretará en Bogotá?

La artista se presentará este 28 de noviembre, en el Estadio El Campín, y como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, los fans esperan que incluya una canción en español como parte de su show.

Este posible momento especial ha sido tema de conversación en redes sociales y, ahora, también objeto de análisis por parte de herramientas de inteligencia artificial.

Artículos relacionados

La última visita de la intérprete a territorio colombiano ocurrió en 2022, cuando trajo su gira Future Nostalgia.

Aquella presentación estuvo marcada por inconvenientes técnicos y logísticos que no pasaron desapercibidos para el público asistente.

En esta ocasión, la expectativa es mayor, no solo por el nuevo espectáculo, sino por el formato que la artista ha implementado en su actual tour: rendir homenaje musical al país que visita a través de una canción local.

Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin
Dua Lipa cantaría un clásico en español en su show en Colombia, según predicción de IA. (Foto: AFP)

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la canción que cantaría Dua Lipa en Bogotá?

Según el análisis realizado por diferentes modelos de inteligencia artificial, la elección del tema en español no sería casual.

Artículos relacionados

Se parte de un patrón observado en varios conciertos de la gira por Latinoamérica, donde la cantante ha interpretado piezas que tienen fuerte arraigo cultural y amplio reconocimiento popular.

Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin
Dua Lipa cantaría un clásico en español en su show en Colombia, según predicción de IA. (Foto: AFP)

En Argentina cantó “De música ligera”, en Chile interpretó “Tu falta de querer” y en Perú sorprendió con “Cariñito” por lo que en Colombia podría interpretar una reconocida canción de algunos de los artistas colombianos reconocidos como Shakira, Karol G o una de Maluma.

No obstante, las predicciones apuntan a que en Colombia la canción elegida debería cumplir tres características: alta popularidad, reconocimiento internacional y facilidad para adaptarse a un formato pop.

Bajo esos criterios, la obra que más se repite en los análisis es “La Camisa Negra”, del artista paisa Juanes.

El tema es considerado uno de los mayores éxitos de la música colombiana en el exterior y ha logrado trascender generaciones.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve con un divertido video mostrando cómo han cambiado sus noches desde que nació Emilia

Jessi Uribe sorprendió a sus fans con un jocoso y tierno video donde revela cómo han sido sus noches desde que nació Emilia.

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores, esta vez no por su música, sino por un accidente que ocurrió durante una presentación.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

El nuevo episodio de Camilo y Evaluna generó debate al revelar cómo la distancia ha sido clave para su crecimiento como pareja.

Lo más superlike

Sebastián Vega contó el inesperado percance que vivió en Argentina Sebastián Vega

Sebastián Vega tuvo inesperado percance en Argentina: esto mencionó

Sebastián Vega sorprendió al revelar el incidente que vivió durante su paso por Argentina, justo un día antes de regresar a Colombia.

La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN Producciones RCN

EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

Sacerdote Viral

Viral: la historia del sacerdote que voló con 1.000 globos y murió en el trayecto

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés Christian Nodal

Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”