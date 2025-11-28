IA revela qué canción en español cantaría Dua Lipa en su esperado concierto en Bogotá

El regreso de Dua Lipa a Colombia ha generado una ola de expectativas entre sus seguidores, especialmente por una dinámica que viene desarrollando durante su gira internacional.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cuál será la canción en español que Dua Lipa interpretará en Bogotá?

La artista se presentará este 28 de noviembre, en el Estadio El Campín, y como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, los fans esperan que incluya una canción en español como parte de su show.

Este posible momento especial ha sido tema de conversación en redes sociales y, ahora, también objeto de análisis por parte de herramientas de inteligencia artificial.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

La última visita de la intérprete a territorio colombiano ocurrió en 2022, cuando trajo su gira Future Nostalgia.

Aquella presentación estuvo marcada por inconvenientes técnicos y logísticos que no pasaron desapercibidos para el público asistente.

En esta ocasión, la expectativa es mayor, no solo por el nuevo espectáculo, sino por el formato que la artista ha implementado en su actual tour: rendir homenaje musical al país que visita a través de una canción local.

Dua Lipa cantaría un clásico en español en su show en Colombia, según predicción de IA. (Foto: AFP)

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la canción que cantaría Dua Lipa en Bogotá?

Según el análisis realizado por diferentes modelos de inteligencia artificial, la elección del tema en español no sería casual.

Artículos relacionados Luly Bossa Luly Bossa comparte mensaje tras la final de MasterChef Celebrity: así reaccionó Valentina Taguado

Se parte de un patrón observado en varios conciertos de la gira por Latinoamérica, donde la cantante ha interpretado piezas que tienen fuerte arraigo cultural y amplio reconocimiento popular.

Dua Lipa cantaría un clásico en español en su show en Colombia, según predicción de IA. (Foto: AFP)

En Argentina cantó “De música ligera”, en Chile interpretó “Tu falta de querer” y en Perú sorprendió con “Cariñito” por lo que en Colombia podría interpretar una reconocida canción de algunos de los artistas colombianos reconocidos como Shakira, Karol G o una de Maluma.

No obstante, las predicciones apuntan a que en Colombia la canción elegida debería cumplir tres características: alta popularidad, reconocimiento internacional y facilidad para adaptarse a un formato pop.

Bajo esos criterios, la obra que más se repite en los análisis es “La Camisa Negra”, del artista paisa Juanes.

El tema es considerado uno de los mayores éxitos de la música colombiana en el exterior y ha logrado trascender generaciones.