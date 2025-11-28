Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

El artista colombiano Camilo explicó en sus palabras lo que es el síndrome del objeto brillante.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Camilo sobre el síndrome brillante
Camilo explicó el síndrome brillante/AFP: Joe Buglewicz

El cantante Camilo Echeverryhabló sobre el síndrome del objeto brillante con sus millones de fanáticos en redes sociales.

¿Qué dijo Camilo Echeverry sobre el síndrome del objeto brillante?

El artista habló del tema tras revelar un video en su canal de YouTube junto a su esposa Evaluna Montaner, donde tuvieron un momento de hablar sobre diferentes temas.

En la grabación se ve al colombiano destacar que, en muchas ocasiones las personas caen en el síndrome del objeto brillante.

Camilo sobre el sindrome del objeto brillante

Según expertos, este no es diagnóstico médico oficial, pero es un término que suele ser usado comúnmente por psicólogos en el que hacen referencia a la facilidad de distraerse fácilmente de lo que verdadera le importa a la persona y abandone lo que estaba haciendo.

El artista lo explicó sobre cómo de repente se está con el amor de la vida, pero por estar pendiente de otras cosas que supuestamente brillan no se valora que lo se tiene, pues al acercarse a eso se da cuenta que no era tan brillante como parecía.

"Todo el tiempo detrás de otra cosa que brilló. El síndrome del objeto brillante es uno pensar que todo se puede hacer mejor", agregó.

Uno de los ejemplos que añadió es como una persona consigue el carro de sus sueños y no lo disfruta, sino que ya está pensando en otro carro mejor.

"Siempre estás buscando la siguiente cosa, estás siempre en una búsqueda incesante de... y pierdes", dijo.

¿Qué consejo ofreció Camilo tras el síndrome del objeto brillante?

El cantante señaló que lo mejor es no acelerarse ni presionarse, si no dejar ser las situaciones y así las cosas fluirán mejor y la próxima cosa que se haga saldrá como debería ser.

Camilo sobre el sindrome del objeto brillante

Tras sus palabras, Evaluna se mostró muy reflexiva y varios de sus fanáticos mostraron lo agradecidos que estaban con sus palabras, pues muchos sintieron que les cayeron en el momento adecuado.

Por ahora, el artista Camilo sigue disfrutando de su familia y trabajando en sus próximas presentaciones y en nueva música, con la que espera cautivar a sus fieles admiradores.

