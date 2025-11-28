Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”

Critican a Nodal por cantar en inglés en Texas; fans reaccionan y la familia Aguilar lo respalda tras debate.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés
Nodal desata polémica por cantar en inglés en pleno concierto. (Foto: AFP)

Christian Nodal se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales luego de incluir una famosa canción en ingles a su repertorio de música regional mexicana.

Artículos relacionados

¿Por qué critican Christian Nodal por intentar cantar en inglés?

En medio de su presentación el cantante mexicano decidió interpretar “Stand By Me” en un show realizado en San Antonio, Texas, lo que generó de una reacción inmediata de miles de usuarios.

Nodal recibió críticas por la pronunciación del inglés y por su interpretación del clásico “Stand By Me” de Ben E. King.

Artículos relacionados

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su opinión. Algunos comentarios fueron directos: “Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés” y “Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar”.

Otros fans consideraron que el cover podría estar dedicado a Ángela Aguilar, aunque la mayoría coincidió en que su talento como intérprete es innegable.

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés
Nodal desata polémica por cantar en inglés en pleno concierto. (Foto: AFP)

No es la primera vez que Nodal incluye este tema en sus conciertos. Durante 2024 también lo interpretó en algunos eventos, dejando claro que la canción es parte de su repertorio habitual.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre las críticas que circulan en redes. Por su parte se mostró muy contento al festejar una icónica fecha norteamericana con su esposa.

¿Christian Nodal celebró el Día de Acción de Gracias con la familia Aguilar?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y algunos artistas mexicanos aprovechan para compartir con sus familias.

Artículos relacionados

Nodal estuvo presente en la cena organizada por Los Aguilar, donde disfrutaron de un pavo relleno, puré de papa, jamón y un postre, así lo dejaron ver en redes sociales.

Ángela Aguilar compartió una fotografía en sus redes sociales mostrando a toda la familia reunida: Pepe Aguilar en el centro junto a su esposa Aneliz Álvarez, mientras Nodal aparecía al lado de Ángela.

A las críticas que le llueven a Nodal por su presentación, Pepe Aguilar de nuevo lanzó una nueva indirecta en una reciente presentación de Ángela Aguilar en El Paso, Texas.

Utilizó una transmisión en vivo desde bambalinas para enviar un mensaje contundente por los malos comentarios que recibe su hija.

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés
Nodal desata polémica por cantar en inglés en pleno concierto. (Foto: AFP)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Dulce María celebró el cumpleaños número cinco de su hija María Paula con una fiesta temática llena de fantasía mientras presume su segundo embarazo.

Alejandro Fernández llama la atención en su show de Querétaro Alejandro Fernández

Alejandro Fernández llama la atención con curioso comportamiento en su show: ¿estaba ebrio?

Alejandro Fernández fue grabado con un comportamiento poco usual durante su concierto, lo que generó diversas reacciones en redes.

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Pepe Aguilar conmovió a sus seguidores al publicar un homenaje dedicado a Flor Silvestre, recordando su legado y mostrando momentos familiares.

Lo más superlike

Esta podría ser la canción que Dua Lipa podría interpretar en español en El Campin Dua Lipa

IA revela qué canción en español cantaría Dua Lipa en su esperado concierto en Bogotá

Dua Lipa podría sorprender en Bogotá con un clásico latino, según la predicción de la Inteligencia artificial.

Sebastián Vega contó el inesperado percance que vivió en Argentina Sebastián Vega

Sebastián Vega tuvo inesperado percance en Argentina: esto mencionó

La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN Producciones RCN

EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

Sacerdote Viral

Viral: la historia del sacerdote que voló con 1.000 globos y murió en el trayecto