Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”

Christian Nodal se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales luego de incluir una famosa canción en ingles a su repertorio de música regional mexicana.

¿Por qué critican Christian Nodal por intentar cantar en inglés?

En medio de su presentación el cantante mexicano decidió interpretar “Stand By Me” en un show realizado en San Antonio, Texas, lo que generó de una reacción inmediata de miles de usuarios.

Nodal recibió críticas por la pronunciación del inglés y por su interpretación del clásico “Stand By Me” de Ben E. King.

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su opinión. Algunos comentarios fueron directos: “Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés” y “Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar”.

Otros fans consideraron que el cover podría estar dedicado a Ángela Aguilar, aunque la mayoría coincidió en que su talento como intérprete es innegable.

Nodal desata polémica por cantar en inglés en pleno concierto. (Foto: AFP)

No es la primera vez que Nodal incluye este tema en sus conciertos. Durante 2024 también lo interpretó en algunos eventos, dejando claro que la canción es parte de su repertorio habitual.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre las críticas que circulan en redes. Por su parte se mostró muy contento al festejar una icónica fecha norteamericana con su esposa.

¿Christian Nodal celebró el Día de Acción de Gracias con la familia Aguilar?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y algunos artistas mexicanos aprovechan para compartir con sus familias.

Nodal estuvo presente en la cena organizada por Los Aguilar, donde disfrutaron de un pavo relleno, puré de papa, jamón y un postre, así lo dejaron ver en redes sociales.

Ángela Aguilar compartió una fotografía en sus redes sociales mostrando a toda la familia reunida: Pepe Aguilar en el centro junto a su esposa Aneliz Álvarez, mientras Nodal aparecía al lado de Ángela.

A las críticas que le llueven a Nodal por su presentación, Pepe Aguilar de nuevo lanzó una nueva indirecta en una reciente presentación de Ángela Aguilar en El Paso, Texas.

Utilizó una transmisión en vivo desde bambalinas para enviar un mensaje contundente por los malos comentarios que recibe su hija.