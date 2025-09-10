Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Hace unas semanas, se llevó a cabo el certamen de belleza de Miss Universe Colombia , el reality, una producción del Canal RCN, en el que muchos internautas se sorprendieron con el desempeño de cada una de las candidatas.

Además, una de ellas, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad tras participar en una reconocida producción del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Quién es la famosa excandidata de Miss Universe Colombia que participó en ‘Enfermeras’?

Sin duda, el nombre de Mariana Morales , Miss Bogotá, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al recordar la gran participación que tuvo en ‘Enfermeras’, una producción del Canal RCN.

Así compartió Mariana Morales su paso en 'Enfermeras'. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Mariana compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 17 mil seguidores, varios acontecimientos de su vida personal, en especial por su paso en ‘ Enfermeras’ , pues expresó las siguientes palabras:

“Vuelve enfermeras. No se pueden perder a Franz”, añadió Mariana Morales.

Desde que Mariana Morales recordó con emotividad su gran participación en ‘Enfermeras’, muchos de sus seguidores han resaltado su talento para el campo artístico, pues, se ha destacado por ser psicóloga, modelo y actriz.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Cuál fue la razón por la que Mariana Morales, Miss Bogotá, se quebró en llanto en la competencia?

¿Por qué Mariana Morales, Miss Bogotá, fue una de las candidatas preferidas por parte de los internautas? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Mariana Morales se destacó en Miss Universe Colombia el reality, por su gran participación, en especial por abrir su corazón con sus seguidores al demostrar su gran resiliencia acerca de todo lo que ha vivido en su vida, en especial, por su proceso de transición, en el que muchos de sus seguidores han resaltado su gran seguridad.

Artículos relacionados Talento nacional Megaland llega al Campín tras sus 20 años: ¿cuándo inicia su preventa?

Así también, uno de los momentos más emotivos que se evidenció por parte de Mariana Morales en la competencia se trató cuando abrió públicamente su corazón y se quebró en llanto: