Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?
Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.
Hace unas semanas, se llevó a cabo el certamen de belleza de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN, en el que muchos internautas se sorprendieron con el desempeño de cada una de las candidatas.
Además, una de ellas, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad tras participar en una reconocida producción del Canal RCN.
¿Quién es la famosa excandidata de Miss Universe Colombia que participó en ‘Enfermeras’?
Sin duda, el nombre de Mariana Morales, Miss Bogotá, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al recordar la gran participación que tuvo en ‘Enfermeras’, una producción del Canal RCN.
Recientemente, Mariana compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 17 mil seguidores, varios acontecimientos de su vida personal, en especial por su paso en ‘Enfermeras’, pues expresó las siguientes palabras:
“Vuelve enfermeras. No se pueden perder a Franz”, añadió Mariana Morales.
Desde que Mariana Morales recordó con emotividad su gran participación en ‘Enfermeras’, muchos de sus seguidores han resaltado su talento para el campo artístico, pues, se ha destacado por ser psicóloga, modelo y actriz.
¿Cuál fue la razón por la que Mariana Morales, Miss Bogotá, se quebró en llanto en la competencia?
Es clave mencionar que Mariana Morales se destacó en Miss Universe Colombia el reality, por su gran participación, en especial por abrir su corazón con sus seguidores al demostrar su gran resiliencia acerca de todo lo que ha vivido en su vida, en especial, por su proceso de transición, en el que muchos de sus seguidores han resaltado su gran seguridad.
Así también, uno de los momentos más emotivos que se evidenció por parte de Mariana Morales en la competencia se trató cuando abrió públicamente su corazón y se quebró en llanto:
“El exponerme a un país que no sé cómo va a reaccionar en mi participación, me quebró en muchos momentos. Tú naces y no entiendes muchas situaciones por las que tienes que pasar”, añadió Mariana Morales en uno de los capítulos transmitidos en Miss Universe Colombia, el reality.