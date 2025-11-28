La Segura conmueve con emotivo mensaje para Dani Duke en su cumpleaños: “Feliz vuelta... Danielito”

Natalia Segura más conocida como La Segura utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje publicó a su amiga Dani Duke en su cumpleaños, generando reacciones entre sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje de La Segura para Dani Duke en su cumpleaños?

La creadora de contenido caleña compartió una emotiva imagen junto con mensaje lleno de cariño para la también creadora de contenido conocida como Dani Duke quien esta cumpliendo, hoy 28 de noviembre, 32 años.

En la cuenta de Instagram de La Segura donde suma más de 10 millones de seguidores compartió la imagen que generó revuelo en redes, pues se trata de una imagen de ella ya hace varios años.

En la imagen se ve a La Segura y a Dani Duke cuando eran muy jóvenes, dejando en evidencia que la amistad que las une viene de hace varios años, junto al mensaje:

“Años de amistad celebrándote, mi monita hermana. Feliz vuelta al sol, Danielitooo. Eres la mejor novia, la mejor amiga, la mejor madrina. Te amo demasiado y espero que estés pasando demasiado feliz en tu lugar favorito: el mar”.

¿Por qué la foto de La Segura y Dani Duke causó revuelo en redes?

Por supuesto, los internautas no tardaron en reaccionar a la imagen. Muchos comentaron sobre la gran figura y lo joven que se veía La Segura.

Mientras que a Dani Duke le dijeron que, a pesar de los años, seguía igual de radiante, que se veía igual luego de varios años.

Y es que, según revelaron las redes sociales, La Liendra, la pareja sentimental de Dani Duke, y ella están disfrutando del mar en un lugar de ensueño y aunque no fue compartido el lugar, se puede observar que están tomándose un tiempo para ellos mientras disfrutan del clima y las olas del mar.

Por su parte, La Segura continúa con su rol de madre y comparte varios momentos de su pequeño de 7 meses, en el que recientemente también contó a sus seguidores que quería pasar la Navidad junto a su esposo e hijo en el mar.