Violeta Bergonzi revela sus planes tras ganar MasterChef Celebrity: "esperando a que RCN me llame"

Violeta Bergonzi, la reciente ganadora de MasterChef Celebrity, recientemente concedió una entrevista al programa Mañana Express del Canal RCN, espacio en el que se sinceró sobre varios temas relacionados no solo a su triunfo en la cocina más importante del mundo, sino también a lo que se viene de aquí en adelante.

¿Cuáles son los planes de Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity?

Y es que, probablemente, uno de los temas que más ha causado interés entre los televidentes y seguidores de la presentadora, es qué cuáles son sus planes de aquí en adelante, es por eso, que el mismo periodista Santiago Vargas quiso interrogarla para conocer precisamente qué sucederá ahora.

"Yo estaba esperando este momento para saber si ganaba, unos planes, si perdía, otros planes, pero esperando a que RCN y sus espacios varios me abran uno a mí", fueron las palabras de la MasterChef 2025.

¿Violeta Bergonzi regresará al Canal RCN? Esto reveló

De acuerdo con Bergonzi, ella obviamente quiere seguir trabajando en la que ha sido su casa, por lo que se mostró emocionada al decir que "se vienen cositas".

Y aunque la exparticipante de la décima temporada no contó mayores detalles de cuál sería precisamente ese espacio en el que le gustaría estar, no ocultó las expectativas que le genera poder regresar a la que, como ella misma lo dijo, fue su casa por varios años.

¿Qué hará Violeta Bergonzi con los 200 millones de pesos que se ganó en MasterChef Celebrity?

A propósito de esta conversación, hay otro tema que ha causado bastante intriga y es saber en qué planea Violeta invertir los 200 millones que obtuvo el pasado miércoles 25 de noviembre cuando fue anunciada como ganadora.

"Gané muchas cosas más allá de 200 millones de pesos, que bienvenidos sean y que ya están pensados para un proyecto muy ambicioso que tenemos en mi familia, de un complejo gastronómico", dijo la expresentadora de Buen día Colombia.

Y aunque no dijo exactamente cuando se pondrá en marcha, si dejó claro que se trata de algo "divino", dejando ver en sus palabras que será algo grande.