Valeria Aguilar causó furor en redes tras anunciar "disponibilidad para asuntos navideños”, así lo hizo

La improvisadora Valeria Aguilar compartió un divertido video en el que ofreció sus "servicios" para el mes de diciembre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valeria Aguilar hizo un anuncio importante relacionado con las fiestas decembrinas. Foto | Canal RCN.

Apocos días de darle la bienvenida al último mes del año, muchas celebridades del entretenimiento nacional se han mostrado emocionados e invadidos por el espíritu navideño, dejando ver que esta es sin duda, su época favorita del año.

¿Qué dijo Valeria Aguilar sobre la llegada de diciembre?

Una de ellas fue Valeria Aguilar, quien recientemente compartió un divertido video con el que muchos se sintieron identificados, y es que a tan solo dos días de la llegada de las fiestas decembrinas, ella hizo un anuncio muy importante relacionado con esta época.

"Desde ya disponibilidad inmediata para cualquier asunto navideño y/o decembrino", son las primeras palabras de la influenciadora, quien segundos más tarde continuó ofreciendo sus "servicios, "revuelvo natilla, frito buñuelos, cuido borrachos compro estrenes, canto villancicos, leo novenas sin ganguear, cuelgo alumbrados, le encuentro el bombillo intermitente.

Así mismo, la joven improvisadora dejó claro que está disponible para otras actividades propias del mes de diciembre, las cuales incluyen armar el pesebre y el arbolito, encender velitas, entre otras.

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valeria Aguilar se declaró en horario navideño. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valeria Aguilar divirtió en las últimas horas en redes sociales?

Al culminar el video que fue posteado en su cuenta de Instagram y que acumula cientos de likes, la antioqueña aseguró, en evidente tono de broma, que se encuentra atenta a cualquier llamado, pues desde ya, está más que lista.

Como Valeria, ya son muchos los famosos que han presumido en redes sociales que esperan ansiosos este último mes del año, pues esta es sin duda, la celebración más esperada por los amantes de la navidad.

¿Cómo le dio la bienvenida a diciembre Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, el clip de la exparticipante de MasterChef Celebrity, rápidamente recibió decenas de comentarios de los internautas quienes se sintieron identificados con sus palabras.

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valeria Aguilar divirtió con anuncio navideño, esto dijo. Foto | Canal RCN.

"Jejejeje, te necesito para cuidar la casa", "Una reina ella, me encanta", "Esta nena es una maravilla, es única", "Te amo qué ingeniosa y original eres Valeria Aguilar", "te necesito para que domes a la oveja arisca", "Parce te necesito. Hay unas ovejas caídas", son algunos de los comentarios que se puede leer al pie de la publicación.

