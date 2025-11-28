Así lucía Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos Colombia, antes de ser famosa

Juliana Casali es parte del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y su posible ingreso al reality del Canal RCN ha hecho que muchos la recuerden por ser la locutora de emisoras como La Mega por varios años.

¿Cómo lucía Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos Colombia en sus inicios?

La comunicadora argentina ha trabajado en radio, televisión digital y redes sociales, consolidándose como un rostro frecuente en el entretenimiento del país.

Juliana ha revelado que la propuesta de La casa de los famosos Colombia llegó a su vida en un momento en el que deseaba nuevos retos para su vida y por eso ha dejado claro que quiere los oyentes la conozcan de verdad.

Su aspiración a La casa de los famosos Colombia ha despertado la curiosidad del público, que empezó a indagar sobre cómo era la comunicadora argentina antes de que la fama tocara a su puerta en sus inicios en los medios de comunicación colombianos.

Así se veía Juliana Casali en sus inicios en la radio. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo se veía Juliana Casali en sus inicios en la radio y televisión?

En las imágenes se aprecia a una Juliana mucho más joven, con un estilo más relajado y lejos del look que hoy la caracteriza.

Con cabello en tonos naturales y una apariencia menos producida, Casali proyectaba una imagen fresca, sencilla y rebelde.

Esta foto de Juliana Casali ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos han recordado cómo se veía la locutora años atrás cuando estaba en los programas de las mañanas La Mega.

Juliana Casali ha sido directa en sus entrevistas al adelantar que en caso de entrar al reality del Canal RCN planea hacer un pódcast para conocer a fondo la personalidad y los traumas de sus compañeros.

Además, no cerró las puertas al amor, ya que confesó que entra soltera y abierta a la posibilidad de conocer a alguien, aunque ese no sea su objetivo principal, ya que quiere crear contenido.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito a La casa de los famosos Colombia?

Para votar por tu aspirante favorito La casa de los famosos Colombia 2026 es demasiado fácil y sencillo, a continuación te explicamos:

Ingresar a la página de www.lacasadelosfamososcolombia.com desde cualquier dispositivo y hacer clic en la opción de votaciones.

Revisar la lista de las seis aspirantes y elegir a la que quieres apoyar.

Verifica tu elección y envía el voto. ¡Puedes hacerlo cada cuatro horas!