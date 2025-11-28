Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayana Jaimes reaparece en redes e impacta al mostrarse al natural y sin filtros: así luce

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sorprendió con foto sin filtros e hizo inesperada confesión: "Para que cuando salga a la calle".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Viuda de Martín Elías sorprende al mostrarse al natural
Dayana Jaimes se mostró al natural y sin filtros. (Foto AFP y Freepik)

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, ha sido tema de conversación en los últimos meses por sus diferencias con la familia Díaz, sin embargo, en las últimas horas la empresaria reapareció en sus redes con foto y confesión.

¿Cuál fue la foto que compartió Dayana Jaimes al natural?

La empresaria protagonizó todo rifirrafe con Lily Díaz y su mamá Betsy Liliana luego que, la hija de Diomedes Díaz la acusara de meterse con su esposo y dañar su matrimonio.

Tras todo este revuelo, Dayana Jaimes reapareció en sus redes sociales con una curiosa fotografía en la que quiso mostrarse al natural y sin filtros.

La viuda de Martín Elías decidió compartir una fotografía en la que quiso dejarse ver sin ningún retoque para enviarles un mensaje a sus seguidores.

Dayana Jaimes celebró el cumpleaños de su mamá
Dayana Jaimes reapareció en sus redes sociales. (Foto AFP)

¿Cuál fue la confesión que hizo Dayana Jaimes junto a su foto al natural?

Dayana Jaimes compartió una fotografía en la que se dejó ver frente al espejo en donde se mostró con su cabello rubio suelto y una blusa de color claro.

La empresaria se mostró frente al espejo sin una gota de maquillaje y sin filtros, y junto a la imagen Dayana quiso ser sincera con sus seguidores.

Dayana Jaimes aseguró que quería mostrarse sin filtros era porque quería que las personas la vieran como realmente era y si se la encontraban en la calle no se llevaran sorpresas y la elogiaran.

Fotico en el espejo y sin filtro para que cuando salga a la calle me digan: eres más bonita en persona.

¿Por qué Dayana Jaimes rompió su vínculo con la familia de Martín Elías?

La viuda de Martín Elías se sinceró recientemente sobre su relación con la familia del cantante, Dayana fue sincera al asegurar que muchas personas se alejaron tanto de ella como de su hija Paula, tras el fallecimiento del cantante.

“Quiero que entiendan algo: cuando Martín falleció muchas cosas cambiaron, amigos que teníamos en ese momento dejaron de ser amigos, y desaparecieron para siempre de la vida de Paula y de la mía, cosa que le agradezco a Dios, porque nunca fueron amigos”.

Dayana Jaimes aseguró que mucha familia de Martín Elías se alejaron de su vida y que aunque no quedaron en malos términos, fue porque tanto ella como ellos se dedicaron a sus propias vidas y fue así que empezaron a distanciarse.

“Yo me dediqué a construir nuevamente mi vida con Paula y siempre Paula va a estar unido a ellos, no por mí, sino por el tema de que Paula es su familia. Con algunos estoy inmensamente agradecida, les tengo un gran aprecio”

