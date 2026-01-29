Juanda Caribe enfrenta nuevas misiones como Supervillano en La casa de los famosos Colombia 3

Tras cumplir con éxito las primeras misiones como Supervillano, Juanda Caribe tiene nuevos encargos por parte del Jefe y del público.

Juanda Caribe tiene nuevas misiones secretas. (Foto Canal RCN)

Juanda fue escogido como el Supervillano de la semana y ha llevado a cabo varias misiones.

Todas estas misiones las debe hacer sin que lo descubran, pues si eso ocurre quedará nominado de manera directa.

¿Qué le ha tocado hacer a Juanda Caribe como supervillano en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda ha tenido que desordenar la casa en compañía de un cómplice, intercambiar la sal por el azúcar en la cocina, dejar mensajes, hacer bañar a sus compañeros con agua fría y manipular las respuestas en el detector de mentiras para generar desconfianza.

Todas estas misiones las ha cumplido con éxito, demostrando su capacidad para actuar y para sembrar discordia y desconfianza.

Ahora, los televidentes y El Jefe han decidido las nuevas misiones que debe cumplir Juanda Caribe si quiere obtener la inmunidad la próxima semana.

¿Cuáles son las nuevas misiones del supervillano en La casa de los famosos Colombia 3?

El Supervillano tendrá la tarea de intercambiar la ropa de Manuela Gómez y Alexa Torrex y de modificar las imágenes de sus compañeros que se encuentran en el pasillo.

Con estos nuevos retos, Juanda deberá usar todo su ingenio y destreza para no ser descubierto.

Este miércoles 28 de enero se realizó la gala de nominación, un momento cargado de tensión y estrategia.

Algunos famosos nominaron de frente mientras otros lo hicieron en privado.

Tras una jornada intensa, quedó definida la placa parcial de nominados: Marilyn Patiño, Alexa Torrex y Eidevin fueron nominados por la casa; Sofía Jaramillo y Campanita por el público; Tebi Bernal fue nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado; y Jay Torres por Juanse, líder de la semana.

Sin embargo, esta placa puede cambiar en la prueba de salvación, lo que mantiene la expectativa alta entre los participantes y los seguidores.