Maluma conmovió al recordar a Yeison Jiménez; alcanzó a grabar una canción con él

El cantante Malumaconmovió a sus fanáticos al recordar al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero dejando un profundo dolor en el país tras su inesperada muerte.

¿Cómo recordó Maluma a Yeison Jiménez?

El artista reguetonero celebró su cumpleaños con una gran fiesta junto a colegas, amigos y familia.

En medio de su festejo decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, y allí le mencionaron al artista popular luego de que estuviera sonando su canción "Hasta La Madre", que hizo junto a Pasabordo.

Maluma no tardó en reaccionar y señalar cuánto lo extraña y el vacío que dejó en la música; además de destacar el sorprendente legado que dejó para el género popular.

"Salud por Yeison Jiménez hiju***, él está aquí. Extrañamos mucho a Yeison ome, dejó un hiju** vacío en la música regional colombiana, dejó un hueco, para mí era el número uno, es la bestia. Da mucho dolor que un man con tanto talento ya no esté con nosotros, pero dejó un legado musical", dijo.

¿Maluma iba lanzar una canción con Yeison Jiménez?

El artista también aprovechó para confesarle a su colega Blessd, quien llegó a hablarle, que había alcanzado a grabar un tema con Yeison Jiménez, pero indicó que no sabe si saldrá a la luz.

Según se le logra escuchar no quiere estrenarla ahora para que la familia o los fanáticos sientan que él se quiere aprovechar de este doloroso momento que viven, por lo que, dijo que si el tema no sale a la luz no tiene problema, pero le gustaría compartirla con sus seguidores.

Por su parte, Blessd le comentó que dicha situación lo impactó mucho, llevándolo a cuestionarse cuál puede ser la última vez que vea a sus colegas, así que aprovecharon para expresarse lo mucho que se quieren.

Por ahora, Maluma sigue disfrutando de un año más de vida y detallando a sus seguidores que ha decidido empezar otra era en su carrera musical, por lo que, espera poder seguirlos cautivando con sus cambios.