Niña se vuelve viral tras confundir a Arcángel con un guardaespaldas en concierto gratis de Karol G

Un momento espontáneo vivido durante un concierto gratuito en Medellín terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales de los últimos días en redes sociales.

La escena tuvo como protagonistas a Arcángel, Karol G y una niña que, sin proponérselo, se robó la atención del público tras confundir al reconocido cantante puertorriqueño con un guardaespaldas.

El concierto, que reunió a miles de personas en la capital antioqueña, dejó varios momentos memorables, pero ninguno tan comentado como el protagonizado por la menor, cuya reacción se volvió tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X.

¿Qué sucede en el vídeo con la niña y Arcángel?

En el clip viral se observa a una niña junto a Arcángel pidiéndole que la grabe junto a Karol G, conocida mundialmente como “la Bichota”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios es que la menor no reconoce en ningún momento quién es él.

Tras recibir el celular de vuelta y notar que el video no salió como esperaba, la niña vuelve a entregárselo para que repita la grabación, con total naturalidad. La escena se volvió aún más llamativa por la reacción tranquila y amable de Arcángel, quien accede sin problema a ayudarla.

Niña le pidió a Arcángel que la grabara junto con Karol G. (Foto Dia Dipasupil / AFP) (Foto Arturo Holmes / AFP)

El video se viralizó rápidamente, pues muchos usuarios resaltaron la inocencia de la niña y lo icónico del momento. En redes sociales, los comentarios no tardaron en llegar: algunos destacaron que “ignoró olímpicamente” a Arcángel, mientras otros bromearon diciendo que “solo Karol G importa”. La menor fue descrita como auténtica, espontánea y la verdadera estrella del concierto.

Tras la viralidad del video, la mamá de la niña decidió salir a explicar qué fue lo que realmente ocurrió durante el evento en Medellín.

¿Qué dijo la mamá de la niña viral por el video con Arcángel?

La madre de la menor contó detalles que aclararon la situación y enternecieron aún más a los usuarios. Según explicó, su hija nunca reconoció a Arcángel y estaba completamente enfocada en Karol G, a quien admira profundamente.

La mujer relató que el cantante se ofreció amablemente a grabar el video, pero que en el primer intento no logró hacerlo correctamente, razón por la cual la niña le pidió que lo intentara nuevamente, sin saber que se trataba de un artista internacional.

Madre de la niña explica que su hija confundió a Arcángel con un guardaespaldas. (Foto Arturo Holmes / AFP) (Foto KEVIN WINTER / AFP)

Además, aseguró que su hija estaba tan feliz por haber estado cerca de Karol G que, al regresar a casa, no quería que le lavaran la camiseta que llevaba puesta, ya que decía que aún conservaba el olor de la loción de la cantante paisa.

La madre también reveló que la niña confundió a Arcángel con un guardaespaldas debido a su actitud formal y discreta durante el concierto, lo que hizo que nunca sospechara quién era realmente.

Finalmente, agradeció a todas las personas que compartieron el video y las imágenes del abrazo entre su hija y Karol G, pues gracias a eso ahora tienen un recuerdo visual del momento, especialmente porque las grabaciones realizadas por Arcángel no salieron como esperaban.