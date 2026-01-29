El mensaje de Carmen Villalobos que confirmó que su separación ocurrió hace meses

La vida personal de Carmen Villalobos volvió a estar en el centro de la conversación luego de que se confirmara que su relación con el presentador Frederick Oldenburg terminó hace ya un tiempo.

Aunque la pareja decidió manejar la situación con total discreción, recientes declaraciones y una publicación de la actriz en redes sociales dejaron al descubierto que la ruptura se produjo meses atrás.

La información se conoció luego de que una periodista mexicana lograra conversar directamente con Villalobos, quien habló con sinceridad sobre el momento que atraviesa y las razones por las que optaron por guardar silencio durante semanas.

Una publicación de la actriz en redes sociales dejaron al descubierto que la ruptura se produjo meses atrás. (Foto Canal RCN)

¿Qué mensaje publicó Carmen Villalobos que daba indicio a una posible separación?

A finales del año pasado, Carmen Villalobos compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de reflexión que, en su momento, pasó desapercibido para muchos. En la publicación, la actriz hablaba de los retos vividos durante el año, de los errores cometidos y de la importancia de agradecer tanto lo bueno como lo difícil.

“Todos este año pasamos por muchos desafíos y muchas cosas salieron mal, pero hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos”, escribió la actriz.

En ese mensaje, Villalobos invitaba a mirar hacia adelante, a reconocer los fallos y a construir con intención, sin dejar de valorar la salud, las personas cercanas y la fortaleza personal.

“Lo importante de todo esto es reconocer en qué fallamos y ser conscientes para poder reparar y construir con intención y nunca nunca dejar de ser buenas personas y siempre recordar, que sea lo que sea, somos unos bendecidos, porque aquí estamos: de pie, con salud, con la gente que amamos, reconociendo cada esfuerzo y felicitándonos por cada cosa que pudimos superar”, agregó Villalobos.

Con la información que hoy se conoce, esas palabras adquieren un significado distinto, pues la actriz ya había puesto punto final a su relación sentimental cuando decidió compartir esa reflexión con sus seguidores.

¿Desde hace cuánto tiempo están separados Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg?

De acuerdo con lo revelado por la periodista mexicana, Carmen Villalobos confirmó que ella y Frederick Oldenburg llevaban alrededor de dos meses separados al momento de la conversación. Según explicó, fue una decisión tomada en conjunto y con la intención de manejar el proceso lejos del ruido mediático.

Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg llevan alrededor de dos meses separados. (Foto Jason Koerner / AFP)

“Está bien dentro de lo que cabe, pero han sido meses difíciles porque es la persona que ama y con quien compartió tres años de su vida”, señaló la comunicadora al contar detalles del diálogo con la actriz. También aclaró que ambos acordaron mantener la situación en privado mientras asimilaban el cambio.

Cabe recordar que Oldenburg continúa al frente de Exatlón Estados Unidos, cuya décima temporada se emite actualmente por Telemundo, mientras Villalobos sigue enfocada en sus proyectos profesionales. Aunque ninguno ha dado declaraciones extensas de manera pública, el mensaje de la actriz y esta confirmación dejan claro que la separación ocurrió mucho antes de que surgieran los rumores.