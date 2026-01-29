Yina Calderón estalla contra exparticipante de La casa de los famosos: “Es hora de irse para un ancianato”

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica luego de reaccionar de forma contundente a unas declaraciones hechas por un exparticipante de La casa de los famosos, quien se refirió a ella de manera despectiva durante una serie de entrevistas recientes. El cruce de comentarios no tardó en viralizarse en redes sociales.

El video del momento comenzó a circular en plataformas digitales, donde se observa al exintegrante del programa hablando sin filtros sobre la empresaria colombiana, lo que provocó una inmediata respuesta por parte de Yina.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos que habló mal de Yina Calderón?

Se trata de Alfredo Adame, actor y presentador mexicano que hizo parte de La casa de los famosos: All Stars. En varias entrevistas, Adame fue consultado sobre Yina Calderón y él no dudó en lanzar comentarios ofensivos hacia ella.

Durante sus declaraciones, el actor utilizó calificativos relacionados con el físico de Yina y aseguró que ella le había dicho que ya era momento de retirarse y pensar en un asilo. Ante esto, Adame respondió con burlas y expresiones que muchos usuarios consideraron inapropiadas, lo que avivó la controversia en redes sociales.

Yina Calderón reacciona ante comentarios de Adame contra ella. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Yina Calderón ante los comentarios de Alfredo Adame?

Yina subió a sus historias un clip del actor hablando sobre ella y no dudó en responderle.

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón no dejó pasar las palabras del actor y respondió a través de sus historias de Instagram. La influencer compartió el clip donde Adame habla de ella y, sin rodeos, lanzó una réplica que rápidamente se volvió viral.

Yina aseguró que mantenía su postura y que, en su opinión, hay figuras que ya cumplieron su ciclo en la televisión y deberían dar paso a nuevas generaciones. Además, cuestionó al actor por seguir buscando protagonismo mediático y por sus constantes apariciones polémicas en los medios.

“Es verdad ya es hora de irse para un ancianato y dejar a los nuevos progresar, ya ni se le para el pip1 y sigue dando lora… Porque mantiene tomando viagr$...”, dijo en sus historias Yina Calderón.

Yina Calderón le responde a Adame y le dice que es hora de irse a un ancianato. (Foto Canal RCN)

En medio de esta nueva controversia, resurgen los rumores sobre una posible participación de Yina Calderón en una próxima edición de La casa de los famosos de Telemundo. La influencer fue vista recientemente viajando a México, lo que desató especulaciones en redes y medios de entretenimiento.

Aunque no hay confirmación oficial por parte del canal, varios portales aseguran que Yina estaría en conversaciones avanzadas para integrarse al reality, lo que explicaría su reciente presencia internacional y el aumento de su exposición mediática.

Por ahora, Yina Calderón continúa dando de qué hablar con sus declaraciones y su fuerte personalidad, mientras el público permanece atento a si este nuevo cruce de palabras marcará el inicio de su regreso a los realities.