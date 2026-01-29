Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tatán Mejía aclara si tendría algo con Laura Tobón durante reveladora entrevista

Tatán Mejía respondió sin filtros a una pregunta incómoda sobre Laura Tobón durante una entrevista con detector de mentiras, en compañía de Maleja Restrepo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tatán Mejía aclara si tendría algo con Laura Tobón durante reveladora entrevista
Tatán Mejía aclara si tendría algo con Laura Tobón durante reveladora entrevista. (Foto Canal RCN) (Foto Jamie McCarthy / AFP)

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se han consolidado como una de las parejas más queridas de la farándula colombiana, no solo por su historia de amor, sino también por la naturalidad con la que hablan de su relación, el humor que comparten y la forma honesta en la que se muestran ante el público.

Artículos relacionados

En esta ocasión, la pareja fue invitada al nuevo programa de Laura Tobón, La’ Tobón Show, un espacio en el que conversaron sobre su matrimonio, cómo han logrado mantenerse unidos durante tantos años y las dinámicas que les han permitido crecer juntos. Durante la entrevista, también participaron en una divertida y reveladora sección con un detector de mentiras, que puso a Tatán Mejía en aprietos con algunas preguntas inesperadas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Maleja Restrepo aprovechó la dinámica para hacerle una pregunta directa a su esposo relacionada con la presentadora del programa.

¿Qué reveló Tatán Mejía sobre una posible relación con Laura Tobón?

Durante la charla, la pareja habló abiertamente sobre los pilares que sostienen su relación. Coincidieron en que factores como la complicidad, la conexión emocional, la picardía y la comunicación constante han sido fundamentales para mantenerse unidos. Sin embargo, también fueron claros al afirmar que no todo es perfecto y que, en los momentos difíciles, pedir ayuda y hablar de lo que no está bien ha sido clave para salir adelante.

En medio del juego con el detector de mentiras, Maleja fue la encargada de formular las preguntas más incómodas. La primera de ellas fue si Tatán alguna vez estaría con Laura Tobón. Aunque el deportista se mostró nervioso y reconoció lo difícil de la pregunta, respondió de manera contundente que no. Tras su respuesta, el detector indicó que estaba diciendo la verdad, lo que generó risas y alivio en el ambiente.

Artículos relacionados

Otras preguntas también pusieron a prueba su sinceridad. Maleja le preguntó si en momentos privados había pensado en otra mujer, a lo que Tatán respondió que no, explicando que en ocasiones piensa en otras cosas para mantener el control. Nuevamente, el detector confirmó que su respuesta era verdadera.

La dinámica continuó con preguntas aún más atrevidas, como la posibilidad de experimentar en pareja, a lo que Tatán respondió afirmativamente, y una vez más, la máquina indicó que decía la verdad, provocando risas y comentarios entre los presentes.

Tatán Mejía afirmó que NO estaría con Laura Tobón
Tatán Mejía afirmó que NO estaría con Laura Tobón. (Foto Canal RCN) (Foto Jason Merritt / AFP)

¿Qué es lo que Maleja Restrepo y Tatán Mejia no muestran al público?

Más allá de las confesiones, Tatán Mejía también aprovechó el espacio para hablar de los límites que han decidido poner en su vida pública. Aseguró que, aunque comparten muchos aspectos de su relación en redes sociales, hay algo que prefieren mantener en privado: las discusiones.

Artículos relacionados

El deportista explicó que no están dispuestos a ventilar desacuerdos ni conflictos frente a otras personas o ante una audiencia. Si algo les incomoda, prefieren guardar silencio en el momento y hablarlo después, en privado, lejos de las cámaras.

Tatán considera que gran parte del cariño del público hacia ellos se debe a que hablan con honestidad, sin aparentar una relación perfecta ni imponer un punto de vista como el único correcto. Para la pareja, mostrarse reales, con aciertos y errores, ha sido la clave para conectar con las personas y mantenerse vigentes en el mundo del entretenimiento.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo tienen un acuerdo de no pelear en público
Tatán Mejía y Maleja Restrepo tienen un acuerdo de no pelear en público. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

yeferson cossio y bad bunny Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompió el silencio luego de que le negaran la entrada a la casita de Bad Bunny

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció sobre la polémica en concierto de Bad Bunny en Medellín.

Tragedia aérea en Norte de Santander Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a la tragedia aérea en Norte de Santander: "Luto nacional"

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas en accidente aéreo.

westcol y robinson diaz Westcol

Westcol reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz

El streamer Westcol se pronunció sobre el comentario de Robinson Díaz acerca de los influenciadores.

Lo más superlike

Maluma cambió de look por su cumpleaños 32 Maluma

Maluma sorprende en su cumpleaños 32 con cambio de look y fans lo comparan con Nodal

Maluma celebró sus 32 años mostrando un cambio de look con cabello corto y sin barba que sorprendió a muchos.

Hermana de Alexa Torrex arremete contra Manuela. La casa de los famosos

Hermana de Alexa Torrex la defiende y arremete contra Manuela Gómez: “Ahí sí es la machita”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Muere periodista Laila Rico Talento internacional

Reconocida periodista muere en silencio tras años de lucha contra el cáncer: colegas reaccionan

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal