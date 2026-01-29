Tatán Mejía aclara si tendría algo con Laura Tobón durante reveladora entrevista

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se han consolidado como una de las parejas más queridas de la farándula colombiana, no solo por su historia de amor, sino también por la naturalidad con la que hablan de su relación, el humor que comparten y la forma honesta en la que se muestran ante el público.

En esta ocasión, la pareja fue invitada al nuevo programa de Laura Tobón, La’ Tobón Show, un espacio en el que conversaron sobre su matrimonio, cómo han logrado mantenerse unidos durante tantos años y las dinámicas que les han permitido crecer juntos. Durante la entrevista, también participaron en una divertida y reveladora sección con un detector de mentiras, que puso a Tatán Mejía en aprietos con algunas preguntas inesperadas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Maleja Restrepo aprovechó la dinámica para hacerle una pregunta directa a su esposo relacionada con la presentadora del programa.

¿Qué reveló Tatán Mejía sobre una posible relación con Laura Tobón?

Durante la charla, la pareja habló abiertamente sobre los pilares que sostienen su relación. Coincidieron en que factores como la complicidad, la conexión emocional, la picardía y la comunicación constante han sido fundamentales para mantenerse unidos. Sin embargo, también fueron claros al afirmar que no todo es perfecto y que, en los momentos difíciles, pedir ayuda y hablar de lo que no está bien ha sido clave para salir adelante.

En medio del juego con el detector de mentiras, Maleja fue la encargada de formular las preguntas más incómodas. La primera de ellas fue si Tatán alguna vez estaría con Laura Tobón. Aunque el deportista se mostró nervioso y reconoció lo difícil de la pregunta, respondió de manera contundente que no. Tras su respuesta, el detector indicó que estaba diciendo la verdad, lo que generó risas y alivio en el ambiente.

Otras preguntas también pusieron a prueba su sinceridad. Maleja le preguntó si en momentos privados había pensado en otra mujer, a lo que Tatán respondió que no, explicando que en ocasiones piensa en otras cosas para mantener el control. Nuevamente, el detector confirmó que su respuesta era verdadera.

La dinámica continuó con preguntas aún más atrevidas, como la posibilidad de experimentar en pareja, a lo que Tatán respondió afirmativamente, y una vez más, la máquina indicó que decía la verdad, provocando risas y comentarios entre los presentes.

Tatán Mejía afirmó que NO estaría con Laura Tobón. (Foto Canal RCN) (Foto Jason Merritt / AFP)

¿Qué es lo que Maleja Restrepo y Tatán Mejia no muestran al público?

Más allá de las confesiones, Tatán Mejía también aprovechó el espacio para hablar de los límites que han decidido poner en su vida pública. Aseguró que, aunque comparten muchos aspectos de su relación en redes sociales, hay algo que prefieren mantener en privado: las discusiones.

El deportista explicó que no están dispuestos a ventilar desacuerdos ni conflictos frente a otras personas o ante una audiencia. Si algo les incomoda, prefieren guardar silencio en el momento y hablarlo después, en privado, lejos de las cámaras.

Tatán considera que gran parte del cariño del público hacia ellos se debe a que hablan con honestidad, sin aparentar una relación perfecta ni imponer un punto de vista como el único correcto. Para la pareja, mostrarse reales, con aciertos y errores, ha sido la clave para conectar con las personas y mantenerse vigentes en el mundo del entretenimiento.