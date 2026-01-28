J Balvin publica curiosos videos donde personas creen que es Maluma

J Balvin volvió a demostrar el buen humor que lo caracteriza al compartir en sus redes sociales una serie de videos en los que varias personas lo confunden con Maluma. Las publicaciones coincidieron con una fecha especial: este 28 de enero, día en el que el cantante paisa celebra su cumpleaños número 32.

El artista aprovechó la ocasión no solo para enviarle un mensaje de felicitación a su colega y amigo, sino también para recordar, entre risas, algunas situaciones cotidianas en las que el público ha mezclado sus identidades. La cercanía entre ambos, tanto personal como profesional, quedó reflejada en el tono del mensaje y en los contenidos que J Balvin decidió publicar.

Además del mensaje escrito, el intérprete de Mi gente compartió fotografías junto a Maluma y dos videos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar destacando la buena relación entre ambos artistas y el parecido que muchos dicen ver entre ellos.

¿Qué videos compartió J Balvin?

J Balvin publicó dos videos grabados en momentos distintos, en los que queda en evidencia cómo algunas personas lo confunden con Maluma en situaciones espontáneas. En ambos clips, el cantante opta por tomarse el momento con humor, aunque con reacciones diferentes.

En el primer video, una persona se acerca y lo llama “Maluma”. Lejos de corregirla de inmediato, J Balvin decide seguir el juego: sonríe, asiente y responde con la frase “Maluma Baby”, para luego mencionar “Don Juan”, en clara referencia a uno de los proyectos musicales del cumpleañero. La escena cierra con risas y un ambiente relajado, mostrando la complicidad del artista con el público.

J Balvin compartió dos videos donde lo confunden con Maluma en la calle. (Foto Jaime Saldarriaga / AFP) (Foto Martin Bernetti / AFP)

El segundo video ocurre en un contexto distinto. J Balvin se encuentra dentro de su vehículo cuando se acerca un hombre a quien le entrega dinero. En ese momento, la persona le dice: “Usted es Maluma”. Esta vez, el cantante aclara con calma que no es Maluma, sino J Balvin. Al escuchar la corrección, el hombre se muestra visiblemente emocionado, le agradece efusivamente y le expresa una bendición, mientras se aferra a la ventana del carro para seguir conversando unos segundos más.

Las escenas fueron celebradas por los seguidores, quienes destacaron el respeto y la cercanía del artista con la gente, así como su capacidad de reírse de este tipo de confusiones.

¿Qué dijo J Balvin a Maluma por su cumpleaños?

J Balvin acompañó las imágenes con un mensaje emotivo dedicado a Maluma, en el que resaltó no solo su carrera, sino también su crecimiento personal. En el texto, el cantante expresó el orgullo que siente por el hombre en el que se ha convertido su amigo, haciendo énfasis en su madurez, su familia y el ejemplo que representa para Colombia y para la música latina.

J Balvin felicitó a Maluma por su cumpleaños. (Foto Jesse Grant / AFP) (Foto Theo Wargo / AFP)

“Juan Luis, nada me hace más feliz que verte pleno, con tu familia, maduro y hecho todo un caballero. Sos un hermano para mí, y todos los que te conocemos estamos orgullosos del hombre que eres y de lo que representas para Colombia y para los latinos”, escribió.

El mensaje cerró con un toque de humor, al mencionar que lo que más le gusta es que lo confundan con la “belleza” de Maluma, seguido de un “Feliz cumpleaños, te amo”, reafirmando la sólida amistad que los une y que, una vez más, quedó reflejada ante millones de seguidores.