Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Un reconocido cantante y figura del entretenimiento en Estados Unidos generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje directo y alarmante sobre su estado de salud.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

A través de redes sociales, el artista habló sin rodeos sobre un diagnóstico médico que, según él mismo relató, pone en duda que pueda llegar con vida al año 2027.

El músico decidió contar su situación tras una reciente hospitalización que lo mantuvo varios días bajo observación médica. En el video aseguró que su condición es grave y que los médicos fueron claros con el panorama que enfrenta, una confesión que rápidamente se viralizó y encendió las alertas entre sus fans.

¿Quién es el cantante que hizo la impactante revelación?

Se trata de Ray J, cantante, rapero y empresario estadounidense de 45 años, conocido por éxitos como One Wish y Sexy Can I, además de su constante presencia en realities y proyectos televisivos. A lo largo de los años, Ray J ha sido una figura recurrente de la cultura pop, tanto por su música como por su vida personal y mediática.

En esta ocasión, el artista dejó de lado los reflectores para hablar de un tema mucho más delicado: su salud. En varias transmisiones en vivo y publicaciones recientes, Ray J afirmó que los médicos le dijeron que su estado es crítico y que no tienen certeza de que pueda vivir más allá de los próximos años.

El cantante Ray J reveló que doctores le dieron pocos meses de vida. (Foto Michael TRAN / AFP)

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué problemas de salud enfrenta actualmente Ray J?

Ray J explicó que sufre una falla cardíaca severa y que su corazón estaría funcionando apenas al 25 % de su capacidad. Según contó, esta condición se agravó tras una neumonía que lo llevó de urgencia al hospital, situación que describió como una experiencia cercana a la muerte.

El propio cantante atribuyó su delicado estado a años de excesos, incluyendo consumo de alcohol y un estilo de vida marcado por fiestas constantes. Reconoció que durante mucho tiempo se sintió invencible, pero que esas decisiones terminaron pasando una factura seria a su cuerpo, especialmente a su corazón.

A pesar del diagnóstico, Ray J aseguró que se mantiene consciente, comunicándose con su familia y recibiendo la atención médica necesaria. No obstante, también fue honesto al decir que su salud “no está bien” y que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ray J explicó que sufre una falla cardíaca y que su corazón está funcionando al 25 % de su capacidad. (Foto Bennett Raglin / AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Falleció joven promesa del vallenato tras un accidente en carretera

En medio de sus declaraciones, el artista reveló que estaría considerando viajar fuera de Estados Unidos en busca de tratamientos alternativos, lo que reflejaría la gravedad de su situación y la urgencia por encontrar opciones que le permitan seguir con vida.

Ray J agradeció públicamente el apoyo de sus padres, su hermana Brandy y sus seguidores, quienes han estado pendientes de su evolución desde que se conoció la noticia de su hospitalización. En uno de sus mensajes, afirmó que sigue con vida gracias a las oraciones y al acompañamiento de quienes lo rodean.