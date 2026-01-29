Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida periodista muere en silencio tras años de lucha contra el cáncer: colegas reaccionan

Laia Rico, periodista y cineasta, falleció a los 46 años tras luchar contra el cáncer, según confirmó su familia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere periodista Laila Rico
Laia Rico fallece a los 46 años: el cáncer apaga la voz de la periodista y cineasta. (Foto: Freepik)

Luto en el periodismo tras conocerse la noticia del fallecimiento de la periodista y cineasta Laia Rico, quien también se dedicaba a la docencia universitaria. La familia confirmó su muerte a través de un comunicado.

¿De qué murió la periodista y cineasta Laia Rico?

La comunicadora social falleció este jueves, luego de una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes elogiaron su fortaleza durante el proceso con la enfermedad.

“Fue el mejor ejemplo de amor y bondad en su dura e injusta batalla contra el cáncer”, expresaron en el mensaje.

Laia Rico trabajó durante doce años en la Radiotelevisión Valenciana, antes de enfocarse en la docencia y otros proyectos vinculados al cine. Era Licenciada en comunicación audiovisual, y en su ejercicio de la docencia dictaba lengua y literatura en una reconocida universidad.

Antes de esta experiencia, la periodista trabajó durante años en varios informativos de radio y televisión, cubriendo cultura en reconocidos medios internacionales.

No obstante, también fue cineasta, en 2024 dirigió el filme 'Jarque. L’home objectiu'.

¿Cómo reaccionaron sus colegas tras conocer la muerte de Laila Rico?

Por supuesto, varios de sus colegas del medio periodístico y de la docencia han reaccionado, expresando sentidas palabras de fortaleza y apoyo a la familia de la reconocida periodista, quien falleció a los 46 años tras luchar contra la enfermedad.

Aunque se sabía que padecía cáncer, la familia no reveló más detalles sobre el tipo específico que enfrentaba, ni sobre el tiempo exacto de su tratamiento, el cual, según se conocía, llevaba ya varios años.

Cabe mencionar que Laia Rico no solía ser muy activa en redes sociales, por lo que su vida personal se mantenía en gran parte fuera del ojo público.

Se conocía que la periodista española trabajó durante varios años como reportera en Canal 9 de Valencia, España.

También se desempeñó como guionista en el programa infantil Babalà, emitido por la misma cadena. Tras el final del espacio, hace aproximadamente dos años, decidió enfocarse en la docencia y desde ahí no se sabía mucho de la comunicadora.

