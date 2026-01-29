Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio rompió el silencio luego de que le negaran la entrada a la casita de Bad Bunny

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció sobre la polémica en concierto de Bad Bunny en Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeferson cossio y bad bunny
Yeferson Cossio habla del concierto de Bad Bunny/Canal RCN/AFP: Jaime SALDARRIAGA

El influenciador Yeferson Cossio respondió a quienes lo criticaron y se alegraron luego de que se hiciera viral un video en el que le habrían negado la entrada a 'la casita' en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que decidió pronunciarse sobre dicha polémica en redes sociales.

yeferson cossio en el concierto de bad bunny

Según explicó, él pidió acceso a la casita para otras personas cercanas a él, pero se lo negaron, por lo que, la fila no la estaba haciendo para él sino para sus allegados.

Sin embargo, aclaró que seguramente si le hubiera pedido para él también se la hubieran negado.

Detalló que, para una fecha siguiente le dieron la entrada porque él la había pedido para su hermana Cintia Cossio, pero esta no quiso ir, por lo que, dicho beneficio se perdió, pues a él no le parecía algo relevante.

"Lo de la casita me parece una mier**, estás con Bad Bunny 10, 15 minutos y después Bad Bunny se va a cantar al techo, de hecho no puedes ver el concierto, lo ves en una pantalla, quitan los celulares, no es algo que me apasi*ne, pero bueno, no importa", dijo.

El paisa también aprovechó para reaccionar a los internautas que se mostraron felices de que le hubieran negado dicho acceso, destacando que no puede entender cómo se pueden alegrar por el mal ajeno.

yeferson cossio responde criticas por concierto bad bunny

"Cuando le pasa algo malo a un influencer, a cualquier persona, lo que sea, yo me quedo callado, yo sigo con mi vida, sigo trabajando para pagar mis cuentas, pero ponerse contentos porque a alguien le pasa algo así por eso están como están, no progresan, no creo que sean personas exitosas", agregó.

Por ahora, el influenciador continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido y cuidando su salud luego de varias complicaciones recientes que lo llevaron al hospital.

