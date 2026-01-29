Yeferson Cossio rompió el silencio luego de que le negaran la entrada a la casita de Bad Bunny

El influenciador Yeferson Cossio respondió a quienes lo criticaron y se alegraron luego de que se hiciera viral un video en el que le habrían negado la entrada a 'la casita' en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

¿Le negaron la entrada a Yeferson Cossio a la casita de Bad Bunny?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que decidió pronunciarse sobre dicha polémica en redes sociales.

Según explicó, él pidió acceso a la casita para otras personas cercanas a él, pero se lo negaron, por lo que, la fila no la estaba haciendo para él sino para sus allegados.

Sin embargo, aclaró que seguramente si le hubiera pedido para él también se la hubieran negado.

Detalló que, para una fecha siguiente le dieron la entrada porque él la había pedido para su hermana Cintia Cossio, pero esta no quiso ir, por lo que, dicho beneficio se perdió, pues a él no le parecía algo relevante.

"Lo de la casita me parece una mier**, estás con Bad Bunny 10, 15 minutos y después Bad Bunny se va a cantar al techo, de hecho no puedes ver el concierto, lo ves en una pantalla, quitan los celulares, no es algo que me apasi*ne, pero bueno, no importa", dijo.

¿Yeferson Cossio reaccionó a las burlas por lo sucedido en el concierto de Bad Bunny?

El paisa también aprovechó para reaccionar a los internautas que se mostraron felices de que le hubieran negado dicho acceso, destacando que no puede entender cómo se pueden alegrar por el mal ajeno.

"Cuando le pasa algo malo a un influencer, a cualquier persona, lo que sea, yo me quedo callado, yo sigo con mi vida, sigo trabajando para pagar mis cuentas, pero ponerse contentos porque a alguien le pasa algo así por eso están como están, no progresan, no creo que sean personas exitosas", agregó.

Por ahora, el influenciador continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido y cuidando su salud luego de varias complicaciones recientes que lo llevaron al hospital.