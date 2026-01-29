Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Velásquez respondió a las críticas por su cambio físico

Juliana Velásquez reaccionó tras la lluvia de comentarios que recibió sobre su apariencia física.

Juliana Velásquez respondió a críticas por su físico/AFP: Mireya Acierto

La actriz y cantante Juliana Velásquez respondió a las críticas que recibió luego de un video que se hizo viral en el que se ve un sorprendente cambio físico.

¿Por qué están criticando el físico de Juliana Velásquez?

A través de sus redes sociales, la artista reveló una grabación con la que muchos se sorprendieron al destacar el evidente cambio físico que se evidencia en su rostro.

Debido a la lluvia de críticas que recibió al respecto, la cantante señaló que así no luce en su realidad, indicando que ese día le dio pereza arreglarse y decidió usar un filtro, pero aceptó que se pasó un poco con su uso, pues le cambió radicalmente su cara, en especial sus cachetes.

La joven indicó que no está tan delgada como muchos creen y se dejó ver sin filtro indicando que sus cachetes seguían intactos.

Pese a ello, la artista siguió recibiendo varios comentarios negativos sobre su apariencia, a los cuales ella decidió reaccionar.

¿Cómo reaccionó Juliana Velásquez a las críticas por su físico?

En sus redes sociales agregó un video en el mostró cómo luce en la actualidad sin filtros exagerados y añadió los diferentes comentarios que le han hecho opinando sobre su aspecto.

Tras la cantidad de mensajes en los que señalan su apariencia física, Juliana decidió dejar un contundente cuestionamiento que puso a reflexionar a muchos.

"Cuándo será el día que estaremos a la medida", escribió.

Luego de su revelación, varios internautas le aconsejaron no prestarle atención a esas personas malintencionadas, otros hicieron un llamado de atención sobre la importancia de no opinar sobre físicos ajenos, mientras otros no dudaron en seguir juzgándola.

Por ahora, Juliana Velásquez continúa dando de qué hablar a sus fanáticos, mientras sigue trabajando en nueva música y en sus próximas presentaciones a nivel nacional, con las que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores.

Recordemos que, el más reciente álbum de la artista es "La Pista", que estrenó en el 2025, con el que ha logrado sumar millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

