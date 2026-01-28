Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Miguel Uribe reveló emotivo mensaje en el que habría sido su cumpleaños 40

La esposa de Miguel Uribe dedicó conmovedoras palabras luego de varios meses del fallecimiento del político.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de miguel uribe
Esposa de Miguel Uribe dedicó emotivo mensaje/AFP: LUIS ACOSTA/Raul Arboleda

María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo recordó este 28 enero luego de su lamentable fallecimiento, pues estaría cumpliendo 40 años.

¿Qué mensaje dedicó la esposa de Miguel Uribe en su fecha de cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram publicó un carrusel con fotografías junto a Miguel Uribe y sus hijos, y agregó emotivas palabras en la fecha de cumpleaños del político.

cumpleaños de miguel uribe

"Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atent*ron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad. Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti", escribió.

Señaló que sus planes, celebraciones y sueños ya no serán una realidad y ahora solo tiene los recuerdos de todos los cumpleaños que lograron pasar juntos sin ninguno saber que muy pronto sería su último día compartiendo.

"Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás", agregó.

Concluyó, confesándole que ha llorado tanto tras su ausencia y le pide a Dios que se apiade de ella.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el mensaje de la esposa de Miguel Uribe al político?

Tras su desgarrador mensaje, varios internautas reaccionaron y la llenaron de mensajes de aliento y apoyo en este momento tan difícil para ella; además recordaron la falta que también les hace y lo mucho que lamentan su partida.

esposa de miguel uribe lo recuerda tras su muerte

Recordemos que, Miguel Uribe falleció el 11 de agosto del 2025 tras sufrir varios impactos, por lo que estuvo hospitalizado por dos meses para luego anunciarse su deceso luego de una máxima ayuda de profesionales que estaban haciendo todo lo posible para que pudiera salvarse.

