Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Alexa Torres no se quedó callada y enfrentó a sus compañeros en La casa de los famosos tras el caos del supervillano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torres genera caos tras señalar posibles culpables de las travesuras del villano. (Foto: Canal RCN)

Las travesuras del villano de la semana generaron caos dentro de La casa de los famosos Colombia, y Alexa Torres no se quedó callada.

La participante decidió enfrentar a sus compañeros luego de que el desorden provocado en la madrugada despertara sospechas y tensión en la convivencia.

¿Qué pasó para que Alexa Torres enfrentara a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

Por solicitud del Jefe, Juanda Caribe recibió la misión de causar caos en la casa, desorganizando varios espacios y dejando algunas zonas completamente irreconocibles.

Al día siguiente, los participantes se encontraron con sillas movidas, objetos fuera de lugar y un ambiente de confusión general.

Ante la sorpresa colectiva, Alexa Torres tomó la iniciativa y decidió reunir a todos sus compañeros con la intención de descubrir quién había sido el responsable del desastre que encontraron.

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torres genera caos tras señalar posibles culpables de las travesuras del villano. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, Alexa intentó persuadir a alguno de los presentes para que confesara lo ocurrido, asegurando que era importante aclarar la situación para evitar más conflictos dentro de la casa.

En medio de sus hipótesis, Alexa mencionó que todo podría estar relacionado con la prueba de presupuesto, e incluso planteó la posibilidad de que el caos hubiera sido parte de una broma o una estrategia impulsada desde la producción del programa.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Alexa Torres a los señalamientos?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos participantes optaron por retirarse, mientras otros no parecían creer en la intención de Alexa o no estaban de acuerdo con sus conclusiones.

En un momento, Alexa insinuó que Manuela Gómez podría estar involucrada, basándose en ciertos movimientos que, según ella, le parecieron sospechosos.

Además, dentro de sus teorías, mencionó que incluso podría tratarse del “supervillano”. Alexa señaló que Manuela podría estar relacionada, ya que se habría ausentado después del anuncio y se dirigió al confesionario.

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torres genera caos tras señalar posibles culpables de las travesuras del villano. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juanda Caribe refutó las palabras de Alexa, recordándole que durante todo el día ella había insistido en que ya sabía quién era el responsable.

Maiker también intervino en la conversación y le comentó que Manuela acababa de afirmar que no tenía nada que ver con el desorden, lo que generó más incertidumbre entre los participantes.

