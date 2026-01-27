El Jefe anunció dura sanción contra participante de La casa de los famosos Colombia, ¿qué sucedió?

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, una vez más quedó claro que las reglas están para cumplirse, pues durante la gala, el Jefe anunció una dura sanción en contra de uno de los participantes de esta tercera temporada.

¿Cuál fue la dura sanción que impuso el Jefe contra uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Tal y como lo anunciaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán al arrancar el capítulo, uno de los participantes incumplió una de las normas que estable el Jefe al interior de la casa, y es que bajo ninguna circunstancia está permitido que los habitantes se envíen notas entre ellos.

Es por eso que, de acuerdo con lo registrado por las cámaras y teniendo en cuenta que al Jefe nada se le escapa, Tebi Bernal se convirtió en el famoso sancionado, anuncio que no solo le tomó por sorpresa a él, sino también a los demás habitantes, quienes no disimularon su asombro.

¿Por qué fue sancionado Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio en medio de una actividad que tuvieron a lo largo del día en la que los participantes contaron con papeles y marcadores y aprovecharon para jugar el popular juego conocido como 'Stop'.

Tebi Bernal fue sancionado en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, Tebi pensó en tener un gesto con Sofía y hacerle una nota en la que le agradeció por una amabilidad que ella tuvo con él.

¿En que consistió la sanción que el Jefe impuso a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Sin imaginar que el Jefe se daría cuenta de este acto, frente a todos el encargado de ponerle orden a la casa, anunció que como consecuencia de lo ya mencionado, en la noche de hoy tendrá que dormir en el calabozo, advirtiéndole nuevamente que está completamente prohibido este tipo de acciones al interior de su casa.

Con esta sanción, una vez más quedó demostrado que el Jefe está en absolutamente todo y no deja pasar por alto ningún comportamiento por pequeño que sea.