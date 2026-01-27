El súper villano convirtió la prueba de presupuesto en una escena caótica: así se vivió

Este martes 27 de enero, La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por el caos, pues Juanda Caribe, elegido por el público como súper villano y con la complicidad de Maiker, saboteó la jornada de presupuesto de principio a fin, lo que ocasionó un gran malestar entre los demás famosos.

¿Cuáles fueron los sabotajes que Juanda Caribe ‘el súper villano’ hizo durante el martes de presupuesto?

Recordemos que una vez Juanda Caribe fue elegido como el súper villano de La casa de los famosos Colombia, El Jefe lo llamó al confesionario para explicarle que durante toda la semana debía cumplir una serie de misiones sin ser descubierto por los demás participantes. Así mismo, le dio la opción de elegir un cómplice para cumplir su rol con éxito: Maiker.

Así el súper villano transformó una prueba de presupuesto en un desastre. (Foto Canal RCN).

Previo a la prueba de presupuesto de este martes 27 de enero, Juanda Caribe recibió como instrucción de manipular el clima del agua de las duchas, así como también sabotear a las personas elegidas (Beba y Eidevin) para ir a la alacena y hacer todo más difícil al elegir dos sobres que los perjudicaría.

Uno de los sobres elegidos mencionaba: "disfrutarás de la comodidad y de la deliciosa comida del calabozo", mientras que el otro mencionaba: "mañana no tendrás derecho a nominar a tus rivales".

Tras recibir las explicaciones por parte de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quien decidió tomar el sobre fue Eidevin y no podrá nominar a sus rivales.

¿Cuántos puntos obtuvieron durante la prueba de presupuesto saboteada por el súper villano?

Luego de causar estragos previo a la prueba de presupuesto que consistía en ingresar a la habitación del pánico en donde cada uno debía leer en voz alta un libro elegido por El Jefe mientras ocurren actividades paranormales a su alrededor, Juanda Caribe y los demás participantes conocieron su presupuesto.

Y es que vale la pena destacar que lo difícil de esta prueba era que no podían reaccionar a los estímulos, pues por cada uno de ellos, varios puntos serían descontados. De esta manera, durante la gala Carla Giraldo y Marcelo Cezán les informaron que tras varios errores en la prueba, los participantes solo obtuvieron 400 puntos.