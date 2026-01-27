Sofía Jaramillo hizo dura confesión durante su línea de vida en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo, una de las participantes que hace parte de La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente abrió su corazón al presentar su línea de vida en la gala de este martes 25 de enero.

¿Qué reveló Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 2026?

En conversación con Carla Giraldo, la actual participante de esta tercera temporada habló sin filtros sobre los diferentes episodios que marcaron su vida y que la llevaron a convertirse en la mujer valiente que es hoy en día.

Nacida el 22 de junio de 1989, la reconocida modelo caleña, reveló que la situación económica de sus padres era difícil. Además, a sus 11 años contó que sus papás tomaron la decisión de separarse, situación que la afectó bastante, por lo que, según su testimonio, en este punto "dejó de tener papá".

A raíz de la ausencia de su figura paterna, la participante confesó que creció sintiéndose muy sola y con muchos vacíos, los mismos que más tarde en sus relaciones la llevaron a experimentar dependencia emocional y miedo al abandono.

¿Cuál fue la revelación que hizo Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Debido a la mala relación que tuvo con la nueva pareja de su mamá, la joven salió a los 15 años de su casa, elección que la dejó completamente a la deriva y sin ninguna claridad sobre lo que quería sobre su vida. Pese a las dificultades, tiempo después conoció a una persona que llegó para cambiarle la vida y que, tal y como se lo prometió, la trató como una "princesa".

Sofía Jaramillo impactó al contar su historia en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, este hombre terminó "dejándola" por otra mujer, y ella, a causa de esta traición terminó sacándolo de su casa y dándole fin a su relación.

¿A qué se dedica Sofía Jaramillo, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su relato, Sofía contó como además de la llegada de su hijo Isaac, quien ha iluminado su vida, hubo otra razón que le permitió encontrar su propósito y fue la cocina, pues esta profesión le ha permitido reconocer todo su poder y otros talentos que desconocía, pues finalmente obtuvo doble titulación: como cocinera y panadera.

Sofía Jaramillo presentó su historia de vida. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, la vallecaucana reconoce que todos los obstáculos que atravesó a lo largo de su vida, la llevaron a convertirse en la mujer resiliente que es ahora.