Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo hizo dura confesión durante su línea de vida en La casa de los famosos Colombia

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo abrió su corazón para contar difícil episodio que le cambió la vida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Esto reveló Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sofía Jaramillo, una de las participantes que hace parte de La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente abrió su corazón al presentar su línea de vida en la gala de este martes 25 de enero.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 2026?

En conversación con Carla Giraldo, la actual participante de esta tercera temporada habló sin filtros sobre los diferentes episodios que marcaron su vida y que la llevaron a convertirse en la mujer valiente que es hoy en día.

Artículos relacionados

Nacida el 22 de junio de 1989, la reconocida modelo caleña, reveló que la situación económica de sus padres era difícil. Además, a sus 11 años contó que sus papás tomaron la decisión de separarse, situación que la afectó bastante, por lo que, según su testimonio, en este punto "dejó de tener papá".

Artículos relacionados

A raíz de la ausencia de su figura paterna, la participante confesó que creció sintiéndose muy sola y con muchos vacíos, los mismos que más tarde en sus relaciones la llevaron a experimentar dependencia emocional y miedo al abandono.

¿Cuál fue la revelación que hizo Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Debido a la mala relación que tuvo con la nueva pareja de su mamá, la joven salió a los 15 años de su casa, elección que la dejó completamente a la deriva y sin ninguna claridad sobre lo que quería sobre su vida. Pese a las dificultades, tiempo después conoció a una persona que llegó para cambiarle la vida y que, tal y como se lo prometió, la trató como una "princesa".

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo impactó al contar su historia en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, este hombre terminó "dejándola" por otra mujer, y ella, a causa de esta traición terminó sacándolo de su casa y dándole fin a su relación.

¿A qué se dedica Sofía Jaramillo, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su relato, Sofía contó como además de la llegada de su hijo Isaac, quien ha iluminado su vida, hubo otra razón que le permitió encontrar su propósito y fue la cocina, pues esta profesión le ha permitido reconocer todo su poder y otros talentos que desconocía, pues finalmente obtuvo doble titulación: como cocinera y panadera.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo presentó su historia de vida. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, la vallecaucana reconoce que todos los obstáculos que atravesó a lo largo de su vida, la llevaron a convertirse en la mujer resiliente que es ahora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro recordó. Emiro Navarro

Emiro Navarro recordó su icónica entrada a La casa de los famosos y el apoyo de sus seguidores

Emiro Navarro compartió recuerdos de su entrada a La casa de los famosos Colombia y destacó el respaldo que lo llevó a la final.

Jessi Uribe en Buen día Colombia - Poncho Zuleta en Yo José Gabriel. Yeison Jiménez

Poncho Zuleta reconoció su error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe: "no perdonan"

En las últimas horas, el cantante Poncho Zuleta habló públicamente sobre este hecho y admitió que se equivocó.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador mensaje: "te extraño más que nunca"

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió una fotografía con la que recordó al cantante a dos semanas de su muerte.

Lo más superlike

Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

El Jefe anunció dura sanción contra participante de La casa de los famosos Colombia, ¿qué sucedió?

En la gala de este martes 27 de enero, uno de los participantes fue castigado tras incumplir una regla de juego.

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo