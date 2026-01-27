Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador mensaje: "te extraño más que nunca"

Han pasado exactamente 17 días desde que se confirmó el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, y desde entonces, familiares, amigos y seguidores del artista aún siguen lamentando su dolorosa partida.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez a dos semanas del fallecimiento del cantante?

En medio del duelo por la pérdida de quien era considerado una de las voces más importantes del género popular, Lina Jiménez, su hermana, reapareció una vez más y compartió un desgarrador mensaje con el que recordó al cantante.

"Mi niño hermoso, inteligente y fuerte, te extraño más que nunca", escribió la mujer por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

La sentida dedicatoria, fue acompañada de una imagen en la que se puede observar al intérprete mientras posaba frente a la cámara en un yate en lo que parecía ser un día de playa.

¿Cómo recordó Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez al fallecido cantante?

En una siguiente historia, la hermana de hombre oriundo de Manzanares, Caldas, también quiso recordarlo haciendo una de las cosas que más amaba en la vida: cantar. Por lo que compartió un video inédito de una de las tantas presentaciones en las que seguramente ella lo acompañó y, junto al público, disfrutó de su interpretación.

Las palabras con las que Lina Jiménez recordó a su fallecido hermano. Foto | Canal RCN.

En el comentado video, se puede apreciar con detalle a Yeison mientras en el escenario deleita a sus oyentes con sus múltiples canciones, y ellos, emocionados, las corean al unísono.

¿Qué pasó con las cenizas de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

De acuerdo con una reciente publicación de Camila, una de las hijas de Yeison, sus cenizas reposan un altar que fue puesto en su casa con el que honran su memoria y lo recuerdan en medio del proceso de duelo que atraviesa toda la familia.

En la instantánea, que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se aprecia, además del cofre que guarda las cenizas, varias velas encendidas, fotografías e imágenes religiosas.

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje. Foto | Canal RCN.

Yeison, quien falleció el pasado 10 de enero, dejó sin duda un legado imborrable para la música popular en el país, pues aunque su presencia física ya no está, sus canciones le permitirá seguir vivo en la memoria de quienes lo siguieron en vida y tuvieron la oportunidad de conocerlo.