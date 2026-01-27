Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador mensaje: "te extraño más que nunca"

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió una fotografía con la que recordó al cantante a dos semanas de su muerte.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Yeison Jiménez fue recordado por su hermana con desgarrador mensaje. Foto | Rodrigo Varela.

Han pasado exactamente 17 días desde que se confirmó el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, y desde entonces, familiares, amigos y seguidores del artista aún siguen lamentando su dolorosa partida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez a dos semanas del fallecimiento del cantante?

En medio del duelo por la pérdida de quien era considerado una de las voces más importantes del género popular, Lina Jiménez, su hermana, reapareció una vez más y compartió un desgarrador mensaje con el que recordó al cantante.

Artículos relacionados

"Mi niño hermoso, inteligente y fuerte, te extraño más que nunca", escribió la mujer por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados

La sentida dedicatoria, fue acompañada de una imagen en la que se puede observar al intérprete mientras posaba frente a la cámara en un yate en lo que parecía ser un día de playa.

¿Cómo recordó Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez al fallecido cantante?

En una siguiente historia, la hermana de hombre oriundo de Manzanares, Caldas, también quiso recordarlo haciendo una de las cosas que más amaba en la vida: cantar. Por lo que compartió un video inédito de una de las tantas presentaciones en las que seguramente ella lo acompañó y, junto al público, disfrutó de su interpretación.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Las palabras con las que Lina Jiménez recordó a su fallecido hermano. Foto | Canal RCN.

En el comentado video, se puede apreciar con detalle a Yeison mientras en el escenario deleita a sus oyentes con sus múltiples canciones, y ellos, emocionados, las corean al unísono.

¿Qué pasó con las cenizas de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

De acuerdo con una reciente publicación de Camila, una de las hijas de Yeison, sus cenizas reposan un altar que fue puesto en su casa con el que honran su memoria y lo recuerdan en medio del proceso de duelo que atraviesa toda la familia.

En la instantánea, que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se aprecia, además del cofre que guarda las cenizas, varias velas encendidas, fotografías e imágenes religiosas.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje. Foto | Canal RCN.

Yeison, quien falleció el pasado 10 de enero, dejó sin duda un legado imborrable para la música popular en el país, pues aunque su presencia física ya no está, sus canciones le permitirá seguir vivo en la memoria de quienes lo siguieron en vida y tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo hizo dura confesión durante su línea de vida en La casa de los famosos Colombia

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo abrió su corazón para contar difícil episodio que le cambió la vida.

Emiro Navarro recordó. Emiro Navarro

Emiro Navarro recordó su icónica entrada a La casa de los famosos y el apoyo de sus seguidores

Emiro Navarro compartió recuerdos de su entrada a La casa de los famosos Colombia y destacó el respaldo que lo llevó a la final.

Jessi Uribe en Buen día Colombia - Poncho Zuleta en Yo José Gabriel. Yeison Jiménez

Poncho Zuleta reconoció su error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe: "no perdonan"

En las últimas horas, el cantante Poncho Zuleta habló públicamente sobre este hecho y admitió que se equivocó.

Lo más superlike

Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

El Jefe anunció dura sanción contra participante de La casa de los famosos Colombia, ¿qué sucedió?

En la gala de este martes 27 de enero, uno de los participantes fue castigado tras incumplir una regla de juego.

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo