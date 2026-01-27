Emiro Navarro recordó su icónica entrada a La casa de los famosos y el apoyo de sus seguidores

El creador de contenido Emiro Navarro causó furor en redes sociales al recordar su icónica entrada a La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

Emiro Navarro revivió su icónica entrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

El exparticipante compartió en su cuenta de Instagram un clip y una fotografía en la que resalta el aprendizaje que le dejó su paso por el reality.

Emiro también aprovechó para agradecerle a su “team”, que lo ha apoyado desde antes de entrar al programa.

¿Cómo recordó Emiro Navarro su entrada a La casa de los famosos Colombia?

En el video se le puede ver con su traje morado entrando y siendo el primer famoso de esa temporada en poner un pie dentro de la casa más famosa del país.

La publicación rápidamente generó comentarios de sus seguidores, quienes recordaron con emoción aquel momento que marcó el inicio de una etapa importante en la carrera del creador.

Emiro recibió mucho apoyo durante su participación y logró llegar hasta los finalistas de la competencia, que finalmente terminó ganando el cantante Altafulla.

“Hoy hace un año”, escribió Emiro Navarro.

¿Por qué estuvo Emiro Navarro en Buen Día Colombia?

Este lunes 26 de enero, Emiro estuvo presente como invitado en el programa matutino del Canal RCN, Buen Día Colombia.

Allí participó en la entrevista realizada a Renzo Meneses, segundo eliminado de la tercera temporada del reality.

Emiro dio su opinión sobre los participantes de esta temporada y reveló que extraña estar dentro de la competencia.

La tercera semana de la competencia está en marcha y la tensión y las alianzas sigue creciendo. Tras la prueba de presupuesto de este martes, los participantes se preparan para un nuevo día de nominaciones y decisiones importantes por parte de los famosos que poseen poderes.

Emiro Navarro demuestra que su paso por La casa de los famosos Colombia fue mucho más que un momento televisivo: se convirtió en una experiencia que marcó su vida y que hoy sigue compartiendo con orgullo y gratitud.