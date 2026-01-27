Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla preocupa por su estado de salud tras aparecer con un bastón para poder caminar

El cantante Altafulla reapareció con bastón tras una lesión en San Andrés, generando preocupación entre sus seguidores.

Altafulla preocupó a sus seguidores.
Altafulla preocupó a sus seguidores al aparecer con un bastón para poder caminar bien. (Foto de Altafulla Canal RCN) (Foto del hombre con bastón Freepik)

El cantante Altafulla generó preocupación al reaparecer con un bastón para poder caminar.

Altafulla se lesionó en una presentación.
Altafulla se lesionó en una presentación en San Andrés. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se lesionó Altafulla?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombiasufrió un percance en una de sus presentaciones.

En un show en la isla de San Andrés, Altafulla tuvo un tropiezo que por poco lo hace caer y que le generó una lesión en una de sus rodillas.

El artista dijo, tras recibir atención médica, que no era nada grave. Pero con estas imágenes sus seguidores se mostraron preocupados por el estado de salud del cantante y por si podrá continuar con su agenda de compromisos profesionales.

Por otra parte, Altafulla causó revuelo en sus redes al compartir un video en el que aparecían sus excompañeros de programa Emiro Navarro y La Toxi Costeña haciendo un trend con una de sus canciones.

Este gesto fue interpretado por muchos internautas como una señal de acercamiento tras las diferencias que habían tenido dentro y fuera del reality.

Asimismo, Altafulla fue relacionado con su expareja, la creadora de contenido Karina García, luego de mostrar un adelanto de su nueva canción que habla de una relación que no funcionó.

¿Karina García está saliendo con el cantante Kriss R?

Sin embargo, Karina fue vista muy cercana al cantante de trap Kriss R durante el concierto de Bad Bunny en Medellín.

La modelo dejó claro que se está dando otra oportunidad en el amor, pero que esta vez quiere mantener su relación fuera del foco mediático.

La influenciadora también desmintió una factura que se viralizó en redes sociales tras el concierto de Bad Bunny en Medellín, en la que supuestamente ella junto a Kriss R habían hecho un consumo superior a los 100 millones de pesos.

La influenciadora aseguró que, aunque le gusta que la inviten y tengan atenciones, no busca derrochar dinero.

Altafulla se encuentra en proceso.
Altafulla se encuentra en proceso de recuperación tras su molestia en la rodilla. (Foto Canal RCN)
