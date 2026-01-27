Así se prepara la actriz Sara Corrales para recibir a su hija Mila; este es el plan pensado

La actriz y modelo Sara Corrales reveló durante la dinámica de la caja de preguntas de Instagram la forma en la que planea traer a su hija Mila al mundo.

Sara Corrales está en su recta final de su embarazo de Mila. (Foto Gustavo Caballero/AFP)

¿Cómo planea tener su parto la actriz Sara Corrales?

Sara confesó que tiene muchas ganas de que sea un parto natural y que se está preparando con cursos, talleres y el acompañamiento de una doula.

Incluso aseguró que el ejercicio físico le ha ayudado mucho en este proceso. Aunque dejó claro que existe la posibilidad de recurrir a una cesárea, espera que sea la última opción.

“Para poder tener un parto natural lo más tranquilo posible”, expresó Sara Corrales.

¿La actriz Sara Corrales está casada?

La actriz se casó con el empresario argentino Damián Pasquini en Medellín en agosto del año pasado.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy feliz por la llegada de Mila y han compartido cada parte del proceso de esta etapa como papás primerizos.

La actriz confesó que está muy contenta de estar embarazada, pues había intentado quedar en gestación en varias oportunidades sin lograrlo.

Incluso pensó que no iba a poder tener hijos, por lo que la noticia fue un regalo para ella y para su familia.

Sara se ha mostrado muy juiciosa para tener un parto en las mejores condiciones y, si es posible, de manera natural.

La actriz explicó que aunque inicialmente contempló la posibilidad de dar a luz en casa, decidió que lo mejor era hacerlo en una clínica, rodeada de profesionales y con todos los elementos adecuados para garantizar seguridad tanto para ella como para su bebé.

La actriz también reveló que planea poner en pausa su carrera actoral para dedicarse de lleno a su rol de madre.

Considera que este momento es único y quiere entregarse por completo a la crianza de su hija.

Aunque no descarta regresar más adelante a los proyectos televisivos y cinematográficos, por ahora su prioridad es disfrutar de esta nueva etapa junto a su esposo y su bebé.