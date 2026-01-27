Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney
Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney. (Foto Canal RCN).

Mya Durán, hija de la reconocida actriz Natalia Durán, se unió al trend de moda en el que las personas presentan un supuesto casting para interpretar a diversos personajes de Disney en la vida real, y sorprendió con su impactante voz.

¿Qué canción de Disney cantó Mya Durán, hija de Natalia Durán?

Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mya Durán compartió la que sería su audición para interpretar a Rapunzel en la versión de Disney, ‘Enredados’.

La hija de Natalia Durán impactó en redes tras mostrar su talento vocal con tema de Disney
La hija de Natalia Durán impactó en redes tras mostrar su talento vocal con tema de Disney. (Foto Canal RCN).

Para esto, la joven actriz y cantante, de profesión, decidió optar por un outfit que llevara su supuesta audición a otro nivel al usar un encantador conjunto en tonos morados pastel, un peinado sofisticado y un maquillaje fucsia que resaltara el color de sus ojos y piel.

La joven artista logró sorprender a los internautas con tan solo cantar las primeras notas de la canción ‘Mi vida empieza así’, la cual representa una de las escenas más importantes de la película, pues esta se lleva a cabo cuando Rapunzel decide abandonar la torre en la que siempre ha vivido para explorar el mundo exterior.

¿Cómo reaccionaron los fans de Mya Durán al escucharla cantar una canción de Disney?

Las reacciones no se hicieron esperar y dejaron ver la sorpresa y emoción de sus seguidores, quienes resaltaron la naturalidad con la que Mya Durán interpretó la canción y conectó con un lado más dulce y nostálgico de su voz.

Comentarios como “es que ella no está cantando, solamente está actuando, dándole vida a su personaje”, “me tocó verificar si era su voz jajajaja, se ve tan natural que uffff, 10 de 10”, “por fin veo a alguien que no es forzado, le sale muy natural” y “me los veo todos y es la primera a la que escucho que se le entiende. Cantas muy lindo” fueron algunos de los que más destacaron.

Sin embargo, vale la pena destacar que esto solo hace parte de un trend, pues se desconoce si realmente Disney estaría realizando audiciones abiertas para sus películas.

Así suena la voz de la hija de Natalia Durán interpretando una canción de Disney
Así suena la voz de la hija de Natalia Durán interpretando una canción de Disney. (Foto Canal RCN).
