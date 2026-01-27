Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El sabotaje del súper villano salpicó a Alexa Torres: nadie confía en ella

El sabotaje de Juanda Caribe en La casa de los famosos llegó demasiado lejos y terminó salpicando a Alexa Torres.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El caos del súper villano pone a Alexa Torres en la mira
El caos del súper villano pone a Alexa Torres en la mira. (Foto Canal RCN).

El caos empezó a dar frutos en La casa de los famosos Colombia después de que Juanda Caribe completara las primeras misiones asignadas por El Jefe como súper villano. Lo curioso es que él no ha recibido ninguna culpa, mientras que Alexa Torres parece ser quien acumula toda la desconfianza de los demás.

¿Por qué el sabotaje de Juanda Caribe terminó salpicando a Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que El Jefe le asignara a Juanda Caribe sus primeras misiones de sabotaje dentro de La casa de los famosos Colombia, siendo estas desorganizar completamente su casa y elegir en qué momento cambiar el clima del agua mientras sus compañeros se duchaban, los participantes de la novela de la vida real comenzaron a analizar la situación para encontrar al culpable.

Alexa Torres bajo sospecha: el sabotaje del súper villano lo cambió todo
Alexa Torres bajo sospecha: el sabotaje del súper villano lo cambió todo. (Foto Canal RCN).

Y es que al despertar este martes 27 de enero todos los participantes se encontraron con un panorama bastante devastador al ver que su hogar temporal se encontraba completamente desordenado, entre los principales participantes en reaccionar se encontró Alexa Torres, quien insistentemente comenzó a lanzar comentarios que la pusieron en el foco de todos a tal punto de convertirse en la principal sospechosa.

Sin embargo, a medida que avanzó el día otros nombres salieron a relucir, entre esos los de Eidevin, Nicolás Arrieta, Tebi y Juanda Caribe, este último el súper villano.

¿Qué dijo Alexa Torres para que los participantes desconfiaran de ella tras los sabotajes en La casa de los famosos?

Al pasar las horas, Torres aprovechó que todos los participantes se encontraban reunidos en la cocina para confesarles que sabía quién estaba detrás de lo que estaba sucediendo, pero no que no diría nada debido a que no quería que atacaran a esa persona, generando un ambiente hostil dentro de la competencia.

La influenciadora aseguró que dicha persona se había acercado con ella casi llorando para confesarle lo que había hecho, que todo se trataba de una broma que se había salido de control, dejando a Juanda Caribe y Maiker, verdaderos responsables, completamente desconcertados.

Todos desconfían de Alexa tras el sabotaje del súper villano
Todos desconfían de Alexa tras el sabotaje del súper villano. (Foto Canal RCN).
