Manuela Gómez estalla contra Alexa Torres en La casa de los famosos: “me decepcionaste”

El caos del villano sacudió la convivencia y desató un fuerte cruce entre Manuela Gómez y Alexa Torres.

Manuela Gómez se decepciona de Alexa Torres en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Manuela Gómez sorprendió recientemente al protagonizar un momento de tensión con Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia debido a la travesuras del villano de la semana.

¿Por qué Manuela Gómez y Alexa Torres discutieron en La casa de los famosos?

Pasan los días y la convivencia dentro de la casa comienza a intensificarse. En las últimas horas, el villano de la semana hizo de las suyas al provocar un desorden que tomó por sorpresa a los participantes.

Durante la mañana, varios notaron que había sillas movidas, papeles tirados y distintos objetos fuera de lugar, lo que generó especulaciones sobre lo ocurrido durante la noche anterior.

El villano, que por decisión del Jefe fue Juanda Caribe y debía mantener su identidad en secreto, desató un ambiente de incertidumbre, pues todos intentaban descubrir quién estaba detrás de la broma.

Manuela Gómez se decepciona de Alexa Torres en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torres fue una de las primeras en lanzar hipótesis sobre quién podría ser el responsable. Sin embargo, sus comentarios no fueron bien recibidos por Manuela Gómez, quien reaccionó al sentir que Alexa la estaba además señalando, especialmente porque se había levantado temprano.

¿Cómo reaccionó Alexa Torres tras el conflicto con Manuela Gómez?

En medio del intercambio, Manuela expresó que era mejor no decir nada, mientras Alexa insistía en que pensaba que con esos señalamientos podría salir el culpable.

Manuela se mostró visiblemente molesta y le dijo: “No Alexa, me decepcionaste”.

Alexa respondió que iba a hablar con la supuesta persona involucrada, mientras Manuela cuestionaba por qué mencionó algo que, según ella, no debía decirse si no estaba seguro.

En el mismo momento también intervino Sara, quien bromeó comparando la situación con una actuación de broma.

Manuela Gómez se decepciona de Alexa Torres en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Manuela, por su parte, seguía muy ofuscada tras la situación, pues la paisa creía que Alexa debía ser más directa. Incluso les pidió a sus compañeros que dijeran si consideraban que Alexa había actuado mal.

Por lo pronto, los participantes siguen sin conocer la identidad del verdadero causante del desastre, quien aún pasa desapercibido. Además, ahora tiene nuevos poderes que podrían afectar a varios de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

