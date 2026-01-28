Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa cantante resultó herida durante un intento de asalto: esto se sabe de su estado de salud

La reconocida artista fue trasladada de urgencia a un centro médico donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Artista fue baleada
La cantante fue víctima de la delincuencia. (Fotos Freepik)

Recientemente, se conoció que una reconocida artista del género urbano a nivel internacional fue herida con bal* tras un intento de robo.

¿Cuál fue la artista que salió herida en medio de un asalto?

Esteicy Peña Santana, conocida artísticamente como 'La Demente 1212‘, se encuentra hospitalizada tras recibir un impacto de bal* en medio de un asalto en República Dominicana.

Medios internacionales revelaron que el hecho ocurrió en la mañana del 26 de enero cuando la cantante se movilizaba en una motocicleta en compañía de su hermana en el municipio de Santo Domingo Oeste.

En medio de su recorrido la cantante y su hermana fueron interceptadas por dos hombres para robarles sus pertenencias y la motocicleta, al parecer, las jóvenes pusieron resistencia y en medio del forcejeo uno de los presuntos ladrones accionó su arma de fuego, impactando a la cantante.

¿Qué se sabe del estado de salud de la cantante?

Esteicy tuvo que ser dirigida de inmediato a un centro médico cercano en donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a la herida de la bal*, la cual habría ingresado por una de sus piernas.

Los primeros reportes médicos arrojan que la artista se encuentra en condición estable y permanece bajo observación médica.

La artista apareció en la mañana del 28 de enero con una historia en su cuenta de Instagram en donde mostró una foto de su habitación en el hospital y posteriormente dejó un mensaje de motivación tras lo sucedido.

Estas publicaciones han dado parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes creen que la artista ya se encuentra fuera de peligro.

Esteicy Peña Santana es una cantante dominicana de música urbana,que se ha hecho famosa por sus canciones de dembow, al más estilo de Yailin La Más Viral.


A sus 21 años, Peña Santana ha ganado reconocimientos con canciones como ‘Papi Ab*sa’ y "Esa mala".

Las autoridades locales hasta el momento siguen avanzando las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos atacantes.

