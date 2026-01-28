Daiky Gamboa reacciona con dato curioso sobre su cumpleaños tras celebración de Karol G

Daiky Gamboa sorprendió a sus seguidores luego de compartir en redes sociales que comenzó a celebrar sus 34 años antes de la fecha oficial de su cumpleaños, en un momento que estuvo acompañado por Karol G.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Por qué Daiky Gamboa celebró su cumpleaños de la fecha especial?

Recientemente, se le vio a Karol G en el barrio Pedregal, en Medellín, junto a Arcángel y Ryan Castro, además del propio Daiky, mientras disfrutaban del encuentro con varios fanáticos que se acercaron al lugar.

Más allá de las imágenes que circularon en redes, lo que más llamó la atención fue que el DJ y amigo cercano de Karol G confesó que su cumpleaños realmente aún no es, y explicó la razón por la que la artista decidió festejarle con anticipación.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

En sus historias de Instagram, Daiky compartió que empezó a celebrar sus 34 años y mostró a sus seguidores uno de los primeros regalos que recibió durante el día.

Daiky Gamboa contó la verdad sobre la fecha de su cumpleaños luego de la celebración que le hizo Karol G. (Foto: AFP)

En redes sociales también se viralizó un video grabado por Karol G, en el que le envió un mensaje especial. En el texto se lee: “Donde él esté, yo soy. Feliz de celebrarte un año más de vida y exactamente como me gusta”.

¿Qué dijo Daiky Gamboa sobre la sorpresa que le dio Karol G?

Más adelante, Daiky aclaró que su cumpleaños no fue ese día, sino que es el próximo 2 de febrero. Sin embargo, contó que Karol G decidió celebrarlo antes y llegó de sorpresa a su casa, adelantando el festejo.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaparece desde la playa con un desgarrador video de despedida a su novio

Daiky Gamboa también comentó con humor que, después de lo ocurrido, estaba dispuesto a cambiar su fecha oficial de cumpleaños.

“Si me toca mover mi fecha oficial de cumpleaños la movemos. Desde ahora yo nací ayer”, expresó entre risas a sus millones de seguidores.

En redes sociales han circulado varios videos en los que se ve a los cantantes de música urbana disfrutando del momento, y por supuesto también a Daiky Gamboa, quien es un amigo muy cercano de Karol G desde hace varios años.

Daiky Gamboa contó la verdad sobre la fecha de su cumpleaños luego de la celebración que le hizo Karol G. (Foto: AFP)

Por lo pronto, los seguidores tanto de ‘La Bichota’ como de Daiky esperan ver cómo será el festejo oficial de cumpleaños.