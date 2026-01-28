Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daiky Gamboa reacciona con dato curioso sobre su cumpleaños tras celebración de Karol G

Daiky Gamboa reveló un curioso dato sobre la fecha de su cumpleaños tras la sorpresa de Karol G.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daiky Gamboa aclara la fecha real de su cumpleaños tras celebración de Karol G
Daiky Gamboa contó la verdad sobre la fecha de su cumpleaños luego de la celebración que le hizo Karol G. (Fotos: AFP)

Daiky Gamboa sorprendió a sus seguidores luego de compartir en redes sociales que comenzó a celebrar sus 34 años antes de la fecha oficial de su cumpleaños, en un momento que estuvo acompañado por Karol G.

Artículos relacionados

¿Por qué Daiky Gamboa celebró su cumpleaños de la fecha especial?

Recientemente, se le vio a Karol G en el barrio Pedregal, en Medellín, junto a Arcángel y Ryan Castro, además del propio Daiky, mientras disfrutaban del encuentro con varios fanáticos que se acercaron al lugar.

Más allá de las imágenes que circularon en redes, lo que más llamó la atención fue que el DJ y amigo cercano de Karol G confesó que su cumpleaños realmente aún no es, y explicó la razón por la que la artista decidió festejarle con anticipación.

Artículos relacionados

En sus historias de Instagram, Daiky compartió que empezó a celebrar sus 34 años y mostró a sus seguidores uno de los primeros regalos que recibió durante el día.

Daiky Gamboa aclara la fecha real de su cumpleaños tras celebración de Karol G
Daiky Gamboa contó la verdad sobre la fecha de su cumpleaños luego de la celebración que le hizo Karol G. (Foto: AFP)

En redes sociales también se viralizó un video grabado por Karol G, en el que le envió un mensaje especial. En el texto se lee: “Donde él esté, yo soy. Feliz de celebrarte un año más de vida y exactamente como me gusta”.

¿Qué dijo Daiky Gamboa sobre la sorpresa que le dio Karol G?

Más adelante, Daiky aclaró que su cumpleaños no fue ese día, sino que es el próximo 2 de febrero. Sin embargo, contó que Karol G decidió celebrarlo antes y llegó de sorpresa a su casa, adelantando el festejo.

Artículos relacionados

Daiky Gamboa también comentó con humor que, después de lo ocurrido, estaba dispuesto a cambiar su fecha oficial de cumpleaños.

“Si me toca mover mi fecha oficial de cumpleaños la movemos. Desde ahora yo nací ayer”, expresó entre risas a sus millones de seguidores.

En redes sociales han circulado varios videos en los que se ve a los cantantes de música urbana disfrutando del momento, y por supuesto también a Daiky Gamboa, quien es un amigo muy cercano de Karol G desde hace varios años.

Daiky Gamboa aclara la fecha real de su cumpleaños tras celebración de Karol G
Daiky Gamboa contó la verdad sobre la fecha de su cumpleaños luego de la celebración que le hizo Karol G. (Foto: AFP)

Por lo pronto, los seguidores tanto de ‘La Bichota’ como de Daiky esperan ver cómo será el festejo oficial de cumpleaños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano Talento nacional

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo