Novia de Nicolás Arrieta reaccionó tras críticas por polémica en La casa de los famosos

La novia de Nicolás Arrieta reaccionó al pleito que tiene el influenciador en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García
Nicolas Arrieta en La casa de los famosos Colombia
Novia de Nicolás Arrieta reacciona a las críticas/Canal RCN

Manuela Ortiz, novia del influenciador Nicolás Arrieta, reaccionó al polémico posicionamiento que tuvo el creador de contenido con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó la novia de Nicolás Arrieta tras la discusión entre el influencer y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La joven compartió un video en sus redes sociales donde decidió hablar al respecto y defender a Nicolás Arrieta de los comentarios que ha recibido por su reciente comportamiento en el reality, que ha dividido opiniones.

novia de nicolas arrieta lo defiende

Manuela detalló que lo apoyará en la medida de lo posible independientemente de lo que pase, pero hizo un llamado a quienes lo juzgan.

"No voy a aplaudir los errores de absolutamente nadie, de hecho no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero les voy a pedir que traten de mirar las cosas, más allá de lo táctico, como una situación general", señaló.

Explicó autoregularse es bastante complejo bajo todo lo que genera estar en un reality y mencionó que es importante hacer una lectura responsable de ciertas situaciones y de las personas para no tener que emitir un juicio porque sí.

¿Cómo defendió la novia de Nicolás Arrieta al influenciador?

Agregó que internet tiene una moral muy compleja, pues los internautas suelen emiten juicios rápidos desde acciones puntuales y no desde un todo, explicando que muchas veces esas críticas llegan desde clips editados con momentos aislados a la realidad y eso puede tergiversar la información.

Novia de nicolas arrieta reacciona a criticas

"No me parece justo señalar deshumanizando una persona, es importante que entendamos un contexto general y que nos pongamos desde un punto de vista empáticos ¿cuántas cag*das hemos hecho en la vida real? solo que no nos están grabando todo el tiempo", indicó.

Añadió que los seres humanos no somos blancos y negros, que tenemos muchos matices y que más que juzgar a los participantes es cuestionarnos y aprender sobre lo que estamos viendo para lidiar con nuestros propios demoni*s.

Aconsejó que no hay que perderse de lo básico y es ver seres humanos, incluso cuando se equivocan.

Concluyó destacando que, también hay que tener coherencia, pues la mayoría de los critican en redes sociales se contradicen con sus comportamientos al hacer lo mismo en dichas plataformas digitales.

