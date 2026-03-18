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Johanna Fadul reveló que Juanse Quintero estaría “asustado” tras los likes que le dio a Beba

Johanna Fadul llamó la atención tras revelar que Juanse Quintero se mostró asustado tras la supuesta infidelidad con Beba.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul reveló que Juanse Quintero se ha mostrado asustado tras los likes que le dio a Beba
Johanna Fadul reveló cambios de actitud en Juanse Quintero / (Fotos del Canal RCN)

Johanna Fadul volvió a llamar la atención en redes luego de confesar que Juanse Quintero ha tenido un cambio de actitud que no pasó desapercibido. La actriz reveló que su esposo se ha mostrado asustado tras los rumores de infidelidad junto a Beba.

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¿Qué pasó entre Juanse Quintero y Beba?

La situación entre Juan Sebastián Quintero y Beba, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Todo inició dentro del reality, cuando Beba le comentó a Mariana Zapata que el actor le habría escrito a través de Instagram.

¿Qué pasó entre Juanse Quintero y Beba?
Beba reveló que Juanse Quintero le habría escrito en redes / (Foto del Canal RCN)

Ese comentario se difundió rápidamente fuera del programa, generando especulaciones entre los seguidores del formato, quienes comenzaron a buscar indicios que confirmaran o desmintieran la versión.

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¿Qué pruebas se viralizaron sobre la supuesta infidelidad de Juanse Quintero?

Tras su salida del reality en marzo de 2026, Beba decidió aclarar lo ocurrido durante una entrevista en Buen Día Colombia. Allí explicó que no existieron mensajes privados ni conversaciones directas con Juanse Quintero.

Según contó, todo se originó a partir de varios “likes” que el actor habría dado a fotografías antiguas de su perfil, algunas publicadas años atrás. Este tipo de interacción, en el contexto de redes, suele interpretarse por algunos usuarios como una señal de interés.

¿Qué pasó entre Juanse Quintero y Beba?
Beba afirmó que Juanse Quintero le dio like en redes / (Foto del Canal RCN)

Además, la hermana de Beba compartió capturas de pantalla que respaldaban esta versión.

Por su parte, Juanse negó haber enviado mensajes y, de acuerdo con lo que circula en redes, los “likes” habrían sido eliminados después de que el tema se hiciera viral. Sin embargo, varios internautas aseguran haber visto estas interacciones.

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la supuesta infidelidad de Juanse Quintero?

En medio de la conversación, Johanna Fadul reaccionó junto a Juanse Quintero a través de sus redes sociales. Ambos publicaron contenidos en los que abordaron la situación desde un enfoque humorístico, respondiendo a los comentarios de los usuarios.

En uno de los videos más recientes, Johanna aparece a punto de conducir un vehículo mientras Juanse se muestra cubierto con almohadas en distintas partes del cuerpo. Durante la escena, ella afirmó que se veía muy asustado, tildándolo de exagerado.

En los comentarios, una internauta sugirió que ese miedo estaría relacionado con la polémica de los “likes”. Ante esto, Johanna afirmó la versión.

"Seguro por eso anda con miedo el pelao", contestó.

Desde entonces, la conversación se ha mantenido activa en redes sociales, donde los internautas continúan analizando cada publicación de la pareja y relacionándola con el episodio que surgió con Beba.

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