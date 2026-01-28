¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

El mundo del anime está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Kōzō Shioya, el actor que le dio voz a Majin Buu en Dragon Ball, el icónico personaje creado por Akira Toriyama.

¿De qué murió Kōzō Shioya, el actor que hacía la voz de Majin Buu?

La noticia fue confirmada por la agencia Aoni Production, que explicó que el actor falleció hace unos días debido a una hemorragia cerebral, a los 70 años de edad.

El anuncio estuvo acompañado de unas emotivas palabras para despedir al reconocido actor de doblaje:

“Nuestro actor de voz perteneciente a esta agencia falleció. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad y el apoyo brindado por todos sus seguidores a lo largo de su vida, así como a todas las personas relacionadas con la industria que trabajaron con él”.

En el mismo comunicado, la agencia también informó que las honras fúnebres ya se realizaron y que querían compartir la noticia con los seguidores de la serie animada, para que pudieran despedirse y honrar su legado.

Kōzō Shioya muere a los 70: la inolvidable voz de Majin Buu conmueve al anime. (Foto: AFP)

Además, señalaron que el último adiós se llevó a cabo en un evento privado, en el que solo estuvo presente su círculo cercano.

¿Quién era Kōzō Shioya que le daba vida a Majin Buu en Dragon Ball?

El actor, nacido en Japón en agosto de 1955, dejó un gran legado tras prestar su voz a numerosos personajes en series animadas y videojuegos. Entre sus papeles más reconocidos se encuentran Daisankyoeimaru en Nintama Rantarō y Konaki-Jijii en GeGeGe no Kitarō.

Además, participó en otros animes populares como One Piece, donde interpretó a personajes como Genzo, Pappag y Weevil.

En Naruto dio vida a Jigumo, y también formó parte del elenco de World Trigger como Motokichi Kinuta.

Kōzō Shioya muere a los 70: la inolvidable voz de Majin Buu conmueve al anime. (Foto: Freepik)

Shioya trabajó igualmente en doblajes de producciones más antiguas y en distintos videojuegos.

Durante décadas, fue considerado uno de los seiyū más respetados en Japón, con una carrera que marcó a varias generaciones de fanáticos del anime.