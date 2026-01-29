Maluma sorprende en su cumpleaños 32 con cambio de look y fans lo comparan con Nodal

Maluma sorprendió a sus millones de seguidores tras compartir su cambio de look tras cumplir 32 años.

El cantante paisa publicó un video en sus redes sociales en el que dejó ver su nueva imagen que rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca al cantante de reguetón.

¿Qué mensajes recibió Maluma en su cumpleaños 32?

En el video, el artista aparece con el cabello más corto y un estilo diferente al que venía usando en los últimos meses.

Además, muchos notaron que en esta ocasión se mostró sin barba que hizo que su transformación fuera aún más evidente y alguno usuarios en internet compararon al paisa con el mismo corte de cabello de Christian Nodal.

La celebración del cantante estuvo acompañada por múltiples mensajes de felicitación tanto de sus fans como de varios colegas del mundo musical.

Entre los artistas que le dedicaron palabras especiales estuvieron J Balvin, Pipe Bueno y Shakira, quienes se sumaron a los saludos que inundaron las redes sociales.

Maluma reaparece con nuevo estilo a los 32 años y causa sensación. (Foto: AFP)

Maluma compartió parte de estos mensajes y también publicó un video agradeciendo el cariño que recibió durante el día.

Además de los mensajes, la fecha se convirtió en un momento especial para compartir con su comunidad digital, que no dejó pasar desapercibida la ocasión.

¿Maluma celebró con música nueva su cumpleaños 32?

En medio de su cumpleaños, Maluma también quiso sorprender a sus millones de seguidores con un estreno musical.

El cantante aprovechó la celebración para anunciar el lanzamiento de su nueva canción titulada 1+1, una colaboración junto a la cantante puertorriqueña Kany García.

El estreno generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto al regalo musical como a la colaboración de dos artistas reconocidos dentro de la industria latina.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, no solo por la canción, sino también por el cambio de look que mostró el paisa.

En redes sociales, varios usuarios comentaron sobre su nueva apariencia, elogiando el corte de cabello corto y el estilo renovado con el que apareció.

Sin duda, el cumpleaños 32 de Maluma se convirtió en una fecha marcada por felicitaciones, música nueva y una imagen diferente que dio de qué hablar entre sus seguidores.